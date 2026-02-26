Радукану вернула в команду Марка Петчи, с которым работала 4 месяца в 2025-м (The Times)
Эмма Радукану возобновила сотрудничество с бывшим тренером Энди Маррея Марком Петчи, пишет The Times. Британка работала со специалистом с конца марта по июль 2025-го.
Сообщается, что Радукану неофициально вернула Петчи в тренерский штаб перед турниром в Индиан-Уэллс, и пока неизвестно, продолжится ли сотрудничество дальше.
Тысячник в Индиан-Уэллс стартует 4 марта.
Тренеры кончаются, теперь по второму кругу))
бывший скромный игрок травник.. помню его по Уимблдону середины 90х. болтался в конце сотни и второй сотни...за счёт умения играть на траве
