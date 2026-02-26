Кецманович о победе над Зверевым: «Он был фаворитом, поэтому я не чувствовал давления»

Миомир Кецманович поделился эмоциями от победы над четвертой ракеткой мира Александром Зверевым во втором круге в Акапулько – 6:3, 6:7(3), 7:6(4).

«Это потрясающее ощущение, учитывая, что последние пару лет были непростыми. Рад, что наконец-то многое начинает получаться.

Думаю, я играл агрессивнее, когда это было важно. Подача сегодня была значительно лучше, чем обычно, поэтому доволен, что все прошло хорошо.

Очевидно, он был фаворитом, поэтому я не чувствовал давления. В ключевые моменты все равно нужно играть на своем уровне и закрывать матчи. К счастью, сегодня все сложилось в мою пользу».

