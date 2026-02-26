Андрей Рублев: «Нельзя думать, что Алькарас или кто-то еще непобедим»

18-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал о противостоянии с №1 в мире Карлосом Алькарасом .

– На прошлой неделе в Дохе вы говорили, что полуфинал с Алькарасом покажет, насколько близко вы к его уровню. Какие сделали выводы?

– Я многому научился и иду в правильном направлении. Это был первый матч, в котором я почувствовал, что могу сражаться с ним на задней линии. Раньше это происходило из-за того, что Карлос играл не лучшим образом, или я в какие-то моменты проводил хорошие розыгрыши.

Матч в Дохе был совсем другим. Он играл стабильно, ничего сверхъестественного, но я смог бороться с ним на равных с задней линии. Чувствовал, что выдерживаю его темп, мощь и интенсивность. Раньше, если не выигрывал очко за три-четыре удара, у меня не было шансов. Сейчас могу играть длинные розыгрыши и обороняться. Чтобы его обыграть, нужно учитывать каждую мелочь. В этом он пока меня превосходит.

– Считаете ли вы, что сейчас Алькарас непобедим?

– Думаю, лучше спросить его – он выигрывает матчи. Для меня важно сохранять форму, чтобы успешно играть на турнирах. Нельзя думать, что Алькарас или кто-то еще непобедим. Нужно уважать Карлоса и любого соперника, но при этом верить в себя, иначе лучше не выходить на корт.

– У вас есть квартира в ОАЭ. Будете ли вы ночевать дома?

– Сейчас я живу в отеле – так удобнее, он рядом с кортами. До квартиры ехать 40 минут – это слишком. В отеле комфортнее, к тому же я живу с командой. Дубай – особенный турнир, потому что здесь много российских болельщиков. Чувствую себя как дома.

– Марат Сафин был вашим кумиром в детстве. Сейчас он вас тренирует.

– Если бы мне это сказали, когда был юниором, я был бы на седьмом небе от счастья. Это было бы невероятное ощущение. Сейчас вижу в нем тренера и человека, которого уважаю».

Алькараса вообще может что-нибудь остановить?