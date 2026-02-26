2

Андрей Рублев: «Нельзя думать, что Алькарас или кто-то еще непобедим»

18-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал о противостоянии с №1 в мире Карлосом Алькарасом.

– На прошлой неделе в Дохе вы говорили, что полуфинал с Алькарасом покажет, насколько близко вы к его уровню. Какие сделали выводы?

– Я многому научился и иду в правильном направлении. Это был первый матч, в котором я почувствовал, что могу сражаться с ним на задней линии. Раньше это происходило из-за того, что Карлос играл не лучшим образом, или я в какие-то моменты проводил хорошие розыгрыши.

Матч в Дохе был совсем другим. Он играл стабильно, ничего сверхъестественного, но я смог бороться с ним на равных с задней линии. Чувствовал, что выдерживаю его темп, мощь и интенсивность. Раньше, если не выигрывал очко за три-четыре удара, у меня не было шансов. Сейчас могу играть длинные розыгрыши и обороняться. Чтобы его обыграть, нужно учитывать каждую мелочь. В этом он пока меня превосходит.

– Считаете ли вы, что сейчас Алькарас непобедим?

– Думаю, лучше спросить его – он выигрывает матчи. Для меня важно сохранять форму, чтобы успешно играть на турнирах. Нельзя думать, что Алькарас или кто-то еще непобедим. Нужно уважать Карлоса и любого соперника, но при этом верить в себя, иначе лучше не выходить на корт.

– У вас есть квартира в ОАЭ. Будете ли вы ночевать дома?

– Сейчас я живу в отеле – так удобнее, он рядом с кортами. До квартиры ехать 40 минут – это слишком. В отеле комфортнее, к тому же я живу с командой. Дубай – особенный турнир, потому что здесь много российских болельщиков. Чувствую себя как дома.

Марат Сафин был вашим кумиром в детстве. Сейчас он вас тренирует.

– Если бы мне это сказали, когда был юниором, я был бы на седьмом небе от счастья. Это было бы невероятное ощущение. Сейчас вижу в нем тренера и человека, которого уважаю».

Алькараса вообще может что-нибудь остановить?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: marca.com
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoАндрей Рублев
logoQatar ExxonMobil Open
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoМарат Сафин
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Забавно с Сафиным вышло, который отказался от Бублика, т.к. тот на вопрос: "какие у тебя цели" ответил, что его устраивает топ20, а Сафин в ответ, что не понимает, зачем тогда тренировать. Взял Рубля, который долго был уверенным топ8 с кучей ЧФ ТБШ и хотел пробить этот уровень и подняться выше. Но сейчас Бублик и без внешней мотивации в топ10 и имеет в полтора раза больше очков, чем Рубль))) Конечно, Сафин взял Рубля на сильном спаде и сейчас уже лучше, чем было, но всё же забавно
Ответ go25
Забавно с Сафиным вышло, который отказался от Бублика, т.к. тот на вопрос: "какие у тебя цели" ответил, что его устраивает топ20, а Сафин в ответ, что не понимает, зачем тогда тренировать. Взял Рубля, который долго был уверенным топ8 с кучей ЧФ ТБШ и хотел пробить этот уровень и подняться выше. Но сейчас Бублик и без внешней мотивации в топ10 и имеет в полтора раза больше очков, чем Рубль))) Конечно, Сафин взял Рубля на сильном спаде и сейчас уже лучше, чем было, но всё же забавно
Победа на условном Мастерсе и Рубль спокойно обойдет Бублика
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Стернс вышла в финал на уровне тура впервые с мая 2024-го
вчера, 21:23
Сантьяго (ATP). 1/2 финала. Серундоло играет с Ганфманном, Баес встретится с Дардери
вчера, 21:22Live
Остин (WTA). Таунсенд поборется с Крюгер, Стернс вышла в финал
вчера, 21:21
Акапулько (ATP). Коболли поборется с Тиафу за титул
вчера, 20:50
Мерида (WTA). 1/2 финала. Паолини встретится с Букшей, Фрех – с Чжан Шуай
вчера, 20:45
Медведев о том, что впервые взял турнир дважды: «Уникальная серия закончилась уникальным образом»
вчера, 20:06
Коболли о Димитрове: «Постоянно прошу Григора стать моим тренером, когда он завершит карьеру»
вчера, 18:54
Даниил Медведев: «Надеюсь, сегодня откроют воздушное пространство»
вчера, 18:10
Грикспор пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами (De Telegraaf)
вчера, 17:16
Таунсенд о расставании с тренером: «Это была неприятная ситуация. Я не готова раскрывать подробности того, что произошло»
вчера, 16:05
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
вчера, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Рекомендуем