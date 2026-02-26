  • Спортс
28

Кафельников о предложении Медведева отказаться от ATP 250 и 500: «Даниил этим заявлением показал свой уровень интеллекта»

Кафельников ответил на предложение Медведева убрать ATP 250 и 500.

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников раскритиковал Даниила Медведева за предложение увеличить число обязательных турниров и отказаться от ATP 250 и 500.

«Даниил этим заявлением точно показал свой уровень интеллекта. Как должны другие теннисисты попадать в рейтинги, если начислять очки должны только за турниры «Большого шлема» и «Мастерсы»? А что делать с турнирами категории 500, 250, «Челленджерами» и «Фьючерсами»? Они тоже важны, особенно для тех, кто начинает карьеру в теннисе», – приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Даниил Медведев: «Единственный способ сократить тур – увеличить число обязательных турниров и отказаться от ATP 250 и 500»

Трэш-Медведев вернулся: в Роттердаме обругал мячи, разбил ракетку, опять описал минет

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Спорт-Экспресс»
28 комментариев
Тут скорее не уровень интеллекта а уровень эгоизма
Кафельников показал свой уровень тактичности и воспитания.
Ответ mit-byer
Кафельников показал свой уровень тактичности и воспитания.
В сравнении с Данилом уровень его тактичности и воспитантя повыше будет в разы
Ответ Ильнар С
В сравнении с Данилом уровень его тактичности и воспитантя повыше будет в разы
Вопрос конечно. Медведев на корте лютую дичь творит, а в интервью ничего такого.
Без перехода на личности аргументы Кафельникова так-то здравые, видать на спортсе в комментариях прочитал
Родные водокачки Кафеля задели, которые он лутал в страшных количествах))
Ответ Andy93
Родные водокачки Кафеля задели, которые он лутал в страшных количествах))
Причем тут родные? Вот убрали 250 и 500 из расписания, и как в таком случае молодым ребятам набрать очки, чтобы попасть на мастерс и шлем?
Ответ z0rg
Причем тут родные? Вот убрали 250 и 500 из расписания, и как в таком случае молодым ребятам набрать очки, чтобы попасть на мастерс и шлем?
Ну теоретически такая реформа вполне осуществима. Попадать будут через Челленджеры, само собой. Оных новой категории 175 только больше становится в последнее время. Добавить еще пару Мастерсов, арабский и так будет скоро, еще один, скажем, на траве в Галле, – и вот готовый топовый календарь, включая еще Шлемы, Итоговый, United Cup, возможно КЛ и КД. На больших Мастерсах сетка на 96, в квале там и вторая сотня играет, а уже игроки в районе топ-50 и ниже и сейчас вполне играют Челленджеры, особенно крупные. Оставшиеся турниры туда и уйдут, получается, будет такой разрыв, хотя Челленджеры не считаются титулами основного тура, то есть рекорды по титулам ATP уже останутся в прошлом. Но если включать их в тур и корректировать очки, в том числе уменьшая на Шлемах и Мастерсах, получим почти то же, что есть сейчас, но если просто категорию 500 убрать.
Кафель Медведева почему-то терпеть не может, мог бы и покорректнее выразиться. Касаемо этого вопроса Медвед что-то странное сморозил, но он уж точно не дурак
Ответ dead_can_dance
Кафель Медведева почему-то терпеть не может, мог бы и покорректнее выразиться. Касаемо этого вопроса Медвед что-то странное сморозил, но он уж точно не дурак
Кафельников так выражается всегда и в отношении всех. Он такой человек. Слова на подбирает.
Ну уж всякое он у Даниила повыше, чем у Евгения)
Ответ Другая_
Ну уж всякое он у Даниила повыше, чем у Евгения)
Будь повыше такую дичь бы не сказал
Ответ zzzeeerrrooo
Будь повыше такую дичь бы не сказал
Есть много других критериев по которым виден уровень его интеллекта, а в одном конкретном вопросе каждый может ошибаться.
Кафель, конечно, знает толк в этих турнирах - за счет них первой ракеткой стать умудрился ненадолго
Доводы Кафельникова ясные и очевидные, а логика Медведева мягко говоря странная. Как когда-то я не поняла слов Бублика про турниры 250-ки. С какой колокольни они вещают непонятно. Даже топы, которым действительно плевать на мелкие турниры, никогда бы так высокомерно не высказались, просто из приличия и хорошего тона. Но как мы знаем Медведев и Бублик особо не фильтруют слова:) Кафельников видимо тоже не запаривается и не выбирает выражения :)
Кафель показал свое истинное отношение к Медведеву 😪
Медведев сам не понял, что сказал. Играл бы в квалифаях пока у Вавринки ноги не стерлись
