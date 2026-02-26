Кафельников о предложении Медведева отказаться от ATP 250 и 500: «Даниил этим заявлением показал свой уровень интеллекта»

Кафельников ответил на предложение Медведева убрать ATP 250 и 500.

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников раскритиковал Даниила Медведева за предложение увеличить число обязательных турниров и отказаться от ATP 250 и 500.

«Даниил этим заявлением точно показал свой уровень интеллекта. Как должны другие теннисисты попадать в рейтинги, если начислять очки должны только за турниры «Большого шлема» и «Мастерсы»? А что делать с турнирами категории 500, 250, «Челленджерами» и «Фьючерсами»? Они тоже важны, особенно для тех, кто начинает карьеру в теннисе», – приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Даниил Медведев: «Единственный способ сократить тур – увеличить число обязательных турниров и отказаться от ATP 250 и 500»

Трэш-Медведев вернулся: в Роттердаме обругал мячи, разбил ракетку, опять описал минет