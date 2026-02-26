Дубай (ATP). Медведев, Рублев, Оже-Альяссим вышли в полуфинал, Меньшик выбыл
В Дубае прошли четвертьфиналы турнира ATP 500.
Даниил Медведев разгромил Дженсона Бруксби в четвертьфинале в Дубае.
Андрей Рублев победил Артура Риндеркнеша.
Cетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
23 февраля – 28 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 3 311 005 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
