59

Дубай (ATP). Медведев, Рублев, Оже-Альяссим вышли в полуфинал, Меньшик выбыл

В Дубае прошли четвертьфиналы турнира ATP 500.

Даниил Медведев разгромил Дженсона Бруксби в четвертьфинале в Дубае.

Андрей Рублев победил Артура Риндеркнеша.

Cетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

23 февраля – 28 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 3 311 005 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoDubai Duty Free Tennis Championships
результаты
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сетка Рублёва — страшный сон для Медведева
Ответ Твой любимый хейтер
Сетка Рублёва — страшный сон для Медведева
Это точно. Одни французы
И как Хачанов умудрился проиграть Бруксби?
Ответ N.S.A.8.5
И как Хачанов умудрился проиграть Бруксби?
так же, как проигрывает Эвансам, Майхрсчшчакам, Коваликам, Дардери и прочим Ммо
Ответ Remy Cabella
так же, как проигрывает Эвансам, Майхрсчшчакам, Коваликам, Дардери и прочим Ммо
Вы фамилию неправильно написали , там ещё парочка Ж должна быть в произвольном порядке
Дальше с Альяссимом будет очень сложно
Ну вот и всё. Андрея с победой и выходом в полуфинал турнира. Молодец !
Даню с уверенной победой в двух сетах и выходом в полуфинал турнира. Молодец ! Ожидался более упорный матч, но Бруксби не смог оказать достойного сопротивления.
ровный плотненький состав собрался в 1/4, чуть ли не любой может затащить
Ответ Remy Cabella
ровный плотненький состав собрался в 1/4, чуть ли не любой может затащить
Кнехт лишний
Ответ Remy Cabella
ровный плотненький состав собрался в 1/4, чуть ли не любой может затащить
По сути тут наилучший шанс для Медведева взять таки турнир во второй раз, все проходимы, даже Умбер слился
Трос решил помочь Артуру. ))
Судя по скорости подачи Бруксби играет с травмой. Чего накинулись на парня?
Ответ Смешно и грустно
Судя по скорости подачи Бруксби играет с травмой. Чего накинулись на парня?
А зачем выходить? Потешить народ? Сам виноват. И то, сомневаюсь, что травма - просто реально парень нуль полный сегодня
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
А зачем выходить? Потешить народ? Сам виноват. И то, сомневаюсь, что травма - просто реально парень нуль полный сегодня
Подача 140-150 у него сегодня. Не знаю чем еще такое объяснить кроме как травмой.
Ну а вышел зачем? Пришли зрители, есть трансляция. Я уверен игроков просят по возможности не сниматься. Может денег меньше платят если снимаешься)
Рублёв практически идеально (для себя)играет в феврале
Не полетела первая подача и Андрей не смог подать на матч, к сожалению.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Стернс вышла в финал на уровне тура впервые с мая 2024-го
вчера, 21:23
Сантьяго (ATP). 1/2 финала. Серундоло играет с Ганфманном, Баес встретится с Дардери
вчера, 21:22Live
Остин (WTA). Таунсенд поборется с Крюгер, Стернс вышла в финал
вчера, 21:21
Акапулько (ATP). Коболли поборется с Тиафу за титул
вчера, 20:50
Мерида (WTA). 1/2 финала. Паолини встретится с Букшей, Фрех – с Чжан Шуай
вчера, 20:45
Медведев о том, что впервые взял турнир дважды: «Уникальная серия закончилась уникальным образом»
вчера, 20:06
Коболли о Димитрове: «Постоянно прошу Григора стать моим тренером, когда он завершит карьеру»
вчера, 18:54
Даниил Медведев: «Надеюсь, сегодня откроют воздушное пространство»
вчера, 18:10
Грикспор пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами (De Telegraaf)
вчера, 17:16
Таунсенд о расставании с тренером: «Это была неприятная ситуация. Я не готова раскрывать подробности того, что произошло»
вчера, 16:05
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
вчера, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Рекомендуем