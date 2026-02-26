  • Спортс
9

Циципас о том, почему не выступает на турнирах в Южной Америке: «Организаторы никогда не делали достойных предложений»

Циципас о турнирах в Южной Америке: они никогда не делали достойных предложений.

30-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, почему никогда не выступал в Буэнос-Айресе, Рио и Сантьяго.

«Они [организаторы] никогда не делали достойных предложений. Когда разница в деньгах существенная, у тебя, по сути, нет выбора – приходится отдавать предпочтение турнирам, которые лучше поддерживают твою карьеру.

Я бы с удовольствием там сыграл. Мне всегда хотелось побывать в Южной Америке, и я слышал о ней много хорошего. У меня там много болельщиков – вижу это по активности в соцсетях и постоянному взаимодействию с подписчиками из этого региона.

С финансовой точки зрения логично, что я выбираю другие направления. Все игроки при выборе турниров учитывают гарантированные выплаты – так устроен теннис. Южная Америка ни разу не предложила мне условий, которые стоило бы рассматривать всерьез. На Ближнем Востоке гонорары за участие всегда были значительно выше. Европейская серия также предлагает более выгодные финансовые условия. Это имеет значение».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: claytenis.com
9 комментариев
Организаторы никогда не делали достойных предложений...Теперь никаких уже делать не будут
Sic transit gloria mundi(так проходит мирская слава)...
ничего стефанчик, уже в следующем году придется и туда поездить чтоб хотя бы в квалы тысячников попадать
Посмотрите какая мы принцесса…
Достойных философа☝️‼️
Раньше не делали, а теперь поезд и вовсе ушёл.
"Они делали мне предложение приехать, но делали это без уважения"
