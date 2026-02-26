Циципас о том, почему не выступает на турнирах в Южной Америке: «Организаторы никогда не делали достойных предложений»

Циципас о турнирах в Южной Америке: они никогда не делали достойных предложений.

30-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, почему никогда не выступал в Буэнос-Айресе, Рио и Сантьяго.

«Они [организаторы] никогда не делали достойных предложений. Когда разница в деньгах существенная, у тебя, по сути, нет выбора – приходится отдавать предпочтение турнирам, которые лучше поддерживают твою карьеру.

Я бы с удовольствием там сыграл. Мне всегда хотелось побывать в Южной Америке, и я слышал о ней много хорошего. У меня там много болельщиков – вижу это по активности в соцсетях и постоянному взаимодействию с подписчиками из этого региона.

С финансовой точки зрения логично, что я выбираю другие направления. Все игроки при выборе турниров учитывают гарантированные выплаты – так устроен теннис. Южная Америка ни разу не предложила мне условий, которые стоило бы рассматривать всерьез. На Ближнем Востоке гонорары за участие всегда были значительно выше. Европейская серия также предлагает более выгодные финансовые условия. Это имеет значение».

