Кецманович в матче со Зверевым впервые победил соперника из топ-5

Четвертая ракетка мира Александр Зверев проиграл Миомиру Кецмановичу во втором круге пятисотника в Акапулько. Матч закончился со счетом 3:6, 7:6(3), 6:7(4).

Немец третий год подряд не может пройти дальше второго раунда на этом турнире. В 2024-м он выбыл на старте соревнований.

Кецманович, в свою очередь, впервые обыграл соперника из топ-5.

За выход в полуфинал он поборется с Теренсом Атманом .