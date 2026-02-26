Кецманович в матче со Зверевым впервые победил соперника из топ-5
Четвертая ракетка мира Александр Зверев проиграл Миомиру Кецмановичу во втором круге пятисотника в Акапулько. Матч закончился со счетом 3:6, 7:6(3), 6:7(4).
Немец третий год подряд не может пройти дальше второго раунда на этом турнире. В 2024-м он выбыл на старте соревнований.
Кецманович, в свою очередь, впервые обыграл соперника из топ-5.
За выход в полуфинал он поборется с Теренсом Атманом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Сашка тяжоловат для тенниса и медленнее стал в два раза ,
Мог и больше заработать ,но мелочь более подвижнее
Кстати сейчас атмана видел на трибуне, кушал виноград, сейчас живот набьет и проиграет кецмановичу, надо на голодный желудок играть, кецманович сейчас голяшку сьест и выиграет.
Ю Бин уже устал играть ,в Китай хочет
Уууууууу домой в Китай
Кецманович конечно мешок.
Атаман его закроет 200%
Лёгкий соперник для атамана,повезло ему конечно
