Акапулько (ATP). Вашеро, Тиафу вышли в 1/4 финала, Зверев, Давидович-Фокина выбыли
В Акапулько прошел второй круг турнира ATP.
Александр Зверев проиграл во втором круге в Акапулько.
Cетка турнира здесь.
Abierto Mexicano Telcel
Акапулько, Мексика
23 февраля – 28 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Павел Ниткин
6 комментариев
Весёлый турнир - после одной восьмой ни одного топа не осталось. Не оценили, видимо, дружелюбия местных жителей.
Ха-ха-ха зверев, давай досвидания)))
Зверев и Давидович красавцы, проводят турнирные тренировки. Что ещё делать на проходящих турнирах, приехал 1 игру выйграл, можно уезжать…
Зачем играть ,когда можно просто на соперника поставить 100тыс евро ,но главное выиграть первый ,рууд вообще 🤡
Выбрала я смотреть матч Ковачевича и Тиафо, интрига сохранялась вплоть до конца тб третьего сета. Мне в последнее время нравится как Ковачевич прокачал свою игру, стал более осознанно играть, хорошая подача, одноручный бх вовсе не дырявый, но всё время чего-то не хватает для результата в матчах. И в этот раз всё уже было у него на ракетке, надо было отыграть уверенно Матчбол, но он ошибался в этот ответственный момент. При этом Фрэнсис играл очень пассивно, в ударах не было ни глубины, ни остроты, ничего! Но когда надо было прибавлял и отыгрывался. Здесь для Ковачевича много пищи для размышлений и работы.
100%проголосовали за монфиса и он улетел и на этом турнире в основном идут сливы ,лететь с Европы, чтобы проиграть в Мексике ,наверное все игроки получили хорошие чаевые, зверев ,рууд ,норри.
