6

Акапулько (ATP). Вашеро, Тиафу вышли в 1/4 финала, Зверев, Давидович-Фокина выбыли

В Акапулько прошел второй круг турнира ATP.

Александр Зверев проиграл во втором круге в Акапулько.

Cетка турнира здесь.

Abierto Mexicano Telcel

Акапулько, Мексика

23 февраля – 28 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 469 450 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Павел Ниткин
результаты
logoATP
logoAbierto Mexicano Telcel
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Весёлый турнир - после одной восьмой ни одного топа не осталось. Не оценили, видимо, дружелюбия местных жителей.
Ха-ха-ха зверев, давай досвидания)))
Зверев и Давидович красавцы, проводят турнирные тренировки. Что ещё делать на проходящих турнирах, приехал 1 игру выйграл, можно уезжать…
Ответ Alexsandr Golubev
Зверев и Давидович красавцы, проводят турнирные тренировки. Что ещё делать на проходящих турнирах, приехал 1 игру выйграл, можно уезжать…
Зачем играть ,когда можно просто на соперника поставить 100тыс евро ,но главное выиграть первый ,рууд вообще 🤡
Выбрала я смотреть матч Ковачевича и Тиафо, интрига сохранялась вплоть до конца тб третьего сета. Мне в последнее время нравится как Ковачевич прокачал свою игру, стал более осознанно играть, хорошая подача, одноручный бх вовсе не дырявый, но всё время чего-то не хватает для результата в матчах. И в этот раз всё уже было у него на ракетке, надо было отыграть уверенно Матчбол, но он ошибался в этот ответственный момент. При этом Фрэнсис играл очень пассивно, в ударах не было ни глубины, ни остроты, ничего! Но когда надо было прибавлял и отыгрывался. Здесь для Ковачевича много пищи для размышлений и работы.
100%проголосовали за монфиса и он улетел и на этом турнире в основном идут сливы ,лететь с Европы, чтобы проиграть в Мексике ,наверное все игроки получили хорошие чаевые, зверев ,рууд ,норри.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Стернс вышла в финал на уровне тура впервые с мая 2024-го
вчера, 21:23
Сантьяго (ATP). 1/2 финала. Серундоло играет с Ганфманном, Баес встретится с Дардери
вчера, 21:22Live
Остин (WTA). Таунсенд поборется с Крюгер, Стернс вышла в финал
вчера, 21:21
Акапулько (ATP). Коболли поборется с Тиафу за титул
вчера, 20:50
Мерида (WTA). 1/2 финала. Паолини встретится с Букшей, Фрех – с Чжан Шуай
вчера, 20:45
Медведев о том, что впервые взял турнир дважды: «Уникальная серия закончилась уникальным образом»
вчера, 20:06
Коболли о Димитрове: «Постоянно прошу Григора стать моим тренером, когда он завершит карьеру»
вчера, 18:54
Даниил Медведев: «Надеюсь, сегодня откроют воздушное пространство»
вчера, 18:10
Грикспор пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами (De Telegraaf)
вчера, 17:16
Таунсенд о расставании с тренером: «Это была неприятная ситуация. Я не готова раскрывать подробности того, что произошло»
вчера, 16:05
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
вчера, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Рекомендуем