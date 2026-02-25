Селехметьева вышла в 1/4 финала впервые с июля 2024-го
Оксана Селехметьева вышла в четвертьфинал WTA 250 в Остине. Россиянка победила Камиллу Рахимову – 6:2, 7:5.
23-летняя Селехметьева ранее дважды играла за выход в полуфинал – в Праге, в июле 2022-го и 2024-го. В обоих матчах она уступила.
В обновленном рейтинге Селехметьева может дебютировать в топ-70 – в живом рейтинге она идет 69-й. В текущем рейтинге она занимает 76-ю строчку, ее личный рекорд – 74-я позиция.
Дальше россиянка сыграет с победительницей встречи между Пейтон Стернс и Кайей Юван
