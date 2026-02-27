Мерида (WTA). Паолини, Болтер вышли в 1/4 финала, Наварро выбыла
В Мериде проходит второй круг турнира WTA 500.
Мари Бузкова вышла в четвертьфинал в Мериде.
Mérida Open Akron
Мерида, Мексика
23 февраля – 1 марта 2026
WTA 500
Призовой фонд – $1 206 446
Открытые корты, хард
Второй круг
Касинцева, а не "Казинцева". Очень хорошее впечатление произвела сегодня.
