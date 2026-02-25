Вавринка о своей карьере: «Я выжал лимон до последней капли. Не думаю, что я мог сделать большее»

Вавринка о карьере: не думаю, что я мог сделать большее.

Стэн Вавринка рассказал, что в целом не испытывает сожалений о своей карьере.

Напомним, трехкратный чемпион «Больших шлемов» проводит последний год в туре. Сегодня он выбыл во втором круге турнира в Дубае, проиграв Даниилу Медведеву (2:6, 3:6)

– Оглядываетесь ли вы иногда и думаете, что должны были выиграть 10 «Больших шлемов» или даже больше? Есть ли у вас какие-то сожаления относительно вашей карьеры? Или вы полностью ей довольны?

– Думаю, всегда будет пара вещей, о которых жалеешь. Но когда я пришел в тур, то моей мечтой было быть теннисистом: играть на «Больших шлемах», стоять в топ-100, сыграть, уйти. Такой была моя мечта.

Я дал себе обещание, что моей целью будет не иметь сожалений, когда я закончу это долгое путешествие. Ты можешь сожалеть о чем-то, если у тебя была часть карьеры, где ты плохо тренировался, не подталкивал себя, не сражался. Так что для меня всегда было важно делать максимум возможного с точки зрения подготовки, фитнеса, тенниса, всегда выкладываться.

Я верю, что выжал лимон до последней капли. Поэтому у меня в целом и нет сожалений. Я думаю, я сделал все, что мог. Я всегда старался стать лучшей версией себя. Я очень рад всему, что я достиг, рад этим трем титулам «Большого шлема», которые у меня есть, и всем остальным турнирам, которые я выиграл.

Нет, я не думаю, что мог сделать большее, – сказал Вавринка на пресс-конференции.