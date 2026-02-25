  • Спортс
  • Вавринка о своей карьере: «Я выжал лимон до последней капли. Не думаю, что я мог сделать большее»
9

Вавринка о своей карьере: «Я выжал лимон до последней капли. Не думаю, что я мог сделать большее»

Стэн Вавринка рассказал, что в целом не испытывает сожалений о своей карьере.

Напомним, трехкратный чемпион «Больших шлемов» проводит последний год в туре. Сегодня он выбыл во втором круге турнира в Дубае, проиграв Даниилу Медведеву (2:6, 3:6)

– Оглядываетесь ли вы иногда и думаете, что должны были выиграть 10 «Больших шлемов» или даже больше? Есть ли у вас какие-то сожаления относительно вашей карьеры? Или вы полностью ей довольны?

– Думаю, всегда будет пара вещей, о которых жалеешь. Но когда я пришел в тур, то моей мечтой было быть теннисистом: играть на «Больших шлемах», стоять в топ-100, сыграть, уйти. Такой была моя мечта.

Я дал себе обещание, что моей целью будет не иметь сожалений, когда я закончу это долгое путешествие. Ты можешь сожалеть о чем-то, если у тебя была часть карьеры, где ты плохо тренировался, не подталкивал себя, не сражался. Так что для меня всегда было важно делать максимум возможного с точки зрения подготовки, фитнеса, тенниса, всегда выкладываться.

Я верю, что выжал лимон до последней капли. Поэтому у меня в целом и нет сожалений. Я думаю, я сделал все, что мог. Я всегда старался стать лучшей версией себя. Я очень рад всему, что я достиг, рад этим трем титулам «Большого шлема», которые у меня есть, и всем остальным турнирам, которые я выиграл.

Нет, я не думаю, что мог сделать большее, – сказал Вавринка на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
9 комментариев
У чувака 2-0 в финалах ТБШ против Новака и 1-1 с Рафой, при том что он никогда не обыгрывал первую ракетку мира в трехсетовом формате! Тут не то что выжал лимон до последней капли, а схавал кожуру, а еще и то, что живот не переварил, отправил на удобрение почвы и там выросла целая лимонная роща.
Метафоры на уровне Льва Николавича, блеск )
Шикарно!)))
А ещё он олимпийский чемпион. Это для тех, кто говорит что теннисистам на Олимпиаду вообще пофигу.
2008 года в парном разряде вместе с Федерером 🏅
реально Вавринка совершил чудо..в такую эпоху выиграл 3 финала БШ у богов.. 3.0 в финалах.. причём после 15 начал свое восхождение. он взял максимум на тот момент.даже больше
Все же 3-1, он еще проиграл Рафе один финал Ролан Гарроса )
Жми второй лимон..
Это глава из мотивирующей книжки Карнеги: Если тебе достался лимон, сделай из него сок. Очень подходящий пример у Стэна)
