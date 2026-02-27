Остин (WTA). Йович проиграла Томлянович, Селехметьева, Стернс вышли в 1/4 финала, Захарова выбыла
В Остине играют второй круг турнира WTA 250.
Оксана Селехметьева обыграла Камиллу Рахимову во втором круге турнира в Остине.
Сетка турнира здесь.
ATX Open
Остин, США
23 февраля – 1 марта 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Оксана таки поздновато заиграла на более-менее нормальном уровне. Тем не менее продолжает расти, это радует. Очень хочется надеяться, что дорастëт хотя бы до топ-30 и будет радовать своей игрой.
Ой, вряд ли. Но хочется.)
Лучше поздно, чем никогда.
Оксану с победой в двух сетах и выходом в 1/4 финала турнира. Молодец !
Оксана умница, даже когда не идëт игра, всë равно выгрызает очки. Это очень ценно. Удачи в следующих кругах!
Классно с БХ Оксана обвела Рахимову.
В общем, Селехметьева это какая-то Шнайдер на минималках. Талантливая и весьма нестабильная левша. Такую Рахимову можно было бы и попроще закрывать.
Главное что задвухсотила перебежчицу. А то та думала, что с переходом её уровень вырастет.
Да, сыровата еще, но на нее был отличный кэф, спасибо ей за изи мани. В первый выход к сетке Камиллы сыграла глупо, во второй выход мастерски обвела, нужен опыт стартов, притрется.
В нужный момент в 7-м гейме Оксана сделала брейк, теперь его надо подтвердить. К сожалению, не удалось и счёт стал 4:4.
Вновь Оксана сделала брейк и будет подавать на матч.
Даа, столько нереализованных шансов в первом сете
Достойно Захарова перебивает в бум-бум ксерокопию Рыбакиной
почему Рыбакиной? Вроде Эшлин с Шараповой сравнивали
Она куда больше похожа на Рыбакину: топ подача, проблемы в движении, мощный форхенд, флегматичный характер, весогабариты.
Захарова не смогла использовать миллион шансов, не подала на сет и улетела следом. Менталки там просто нет. ща 0-6 отъедет во втором еще
