Стэн Вавринка: «Синнер и Алькарас сейчас на другом уровне. Но в будущем возможности появятся – у игроков они всегда будут»

Вавринка прокомментировал доминирование Алькараса и Синнера.

«Конечно, Янник и Карлос сейчас на другом уровне. Но в будущем возможности появятся – у игроков они всегда будут.

Для меня главное – смотреть на себя, на то, где можно прибавить и как, на то, что ты можешь сделать, чтобы улучшить физическую форму, сам теннис. И не смотреть на то, кем надо стать, чтобы обыграть того парня.

В конце концов, ты не каждый матч встречаешься с топ-игроком. Так что важнее всего то, как ты играешь на протяжении года, и то, как ты собираешься играть остальные матчи.

Конечно, играть с двумя такими теннисистами, как они – сложный вызов. Они сильно впереди с точки зрения игры и физической формы, и они выигрывают крупные титулы».