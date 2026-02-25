6

Рублев 6-й раз в карьере вышел в 1/4 финала в Дубае

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв во втором круге Юго Эмбера – 6:4, 6:7(5), 6:3.

Для Рублева это третий четвертьфинал в этом году и второй подряд (2:0) – на прошлой неделе россиянин дошел до полуфинала на пятисотнике в Дохе. Это также 85-й полуфинал в его карьере.

В Дубае Рублев играет седьмой раз – с 2021 по 2024-й он каждый год доходил минимум до полуфинала, а в 2022-м стал чемпионом. В прошлом году россиянин пропустил этот турнир после того, как в 2024-м был дисквалифицирован за срыв на линейного судью.

Дальше Рублев встретится с Джеком Дрэйпером или Артуром Риндеркнешем

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Молодчик, сам с собой в последнем гейме 3-го сета справился )
Удачи Андрею в четвертьфинале. Хотя легче скорее всего не будет.
Андрей молодец!
Что-то сомневаюсь я в цифре "85 полуфиналов"))
У него 17 титулов, 28 раз выходил в финал...
85 полуфиналов - как-то чересчур.
В 85 четвертьфиналов поверить могу...
Полуфиналов у него примерно 50 или около того))
Славная была заруба. Андрея с победой, ждем соперников!
