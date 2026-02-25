  • Спортс
Роддик о мнении, что Серена не сыграет в Индиан-Уэллс из-за сложных условий: «Идеального момента нет. Нужно снова наработать матчевую мышечную память»

Роддик прокомментировал возможное возвращение Серены на турнире в Индиан-Уэллс.

Энди Роддик прокомментировал мнение о том, что условия на турнире в Индиан-Уэллс не подходят для возвращения в тур Серены Уильямс, поэтому она пропустит этот турнир.

Напомним, 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» 22 февраля снова стала действующей теннисисткой.

«Если кто-то возвращается и считает Индиан-Уэллс неидеальным для себя покрытием, я бы сказал большинству людей: просто поезжайте туда. Это неудобно, но идеального момента нет. Нельзя просто прийти на «Уимблдон» и начать играть. После такого перерыва нужно сначала провести несколько матчей.

Я бы даже сказал: хотите ли вы рисковать получить травму на грунте, где движения не такие естественные? Попытаться сыграть два или три турнира на харде, чтобы оценить ситуацию, и на основе этого решить, где вы хотите играть.

Но Серена [Уильямс] привлекает к себе столько внимания, потому что она это заслужила. Интерес к ней превосходит интерес к спорту. Никто не может быть выше спорта, но если бы кто-то и мог, то это была бы Серена Уильямс. Поэтому механизм привлечения внимания означает, что она не может выйти и проиграть матч со счетом 2:4 в Индиан-Уэллсе, не столкнувшись со всеми последствиями.

Она должна быть немного более осторожной в этом вопросе. Если речь идет только о теннисе, и игрок возвращается, чувствуя, что он здорово и что он в форме, давайте просто предположим, что все будет неидеально. Нужно просто выйти на корт и снова наработать матчевую мышечную память.

Это правильный подход для Серены. Просто это Серена, поэтому об этом будут говорить громко и везде, а не в подкасте на ютубе».

Пиарщики придумали новый сериал - «Серена У. Возвращение в WTA». Возвращение откладывается по "техническим причинам".
Индиан-Уэллс и правда не подходящее место для возвращения Серены, учитывая её прошлые инциденты на этом турнире.
Похудение сподвигло Серену на новые подвиги?
