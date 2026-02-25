Медведев – лидер по количеству четвертьфиналов среди игроков, рожденных не раньше 1990-го
Даниил Медведев вышел сегодня в четвертьфинал ATP 500 в Дубае, обыграв Стэна Вавринку (6:2, 6:3).
Для россиянина это 71-й четвертьфинал в карьере. Он стал лидером по количеству четвертьфиналов среди игроков, которые родились не раньше 1990 года. На втором месте идет Григор Димитров (70), на третьем – Александр Зверев и Андрей Рублев (по 62).
Опубликовано: Алёна Майорова
Вперёд Даниил
Пишите прямо - лидер среди игроков, родившиеся после Джоковича
Вернее, среди игроков, родившихся между Джоковичем и Синнером.
В новости указаны лидеры по четверти, родившиеся не раньше 1990го. Синнер родился не раньше 1990го,то есть он учитывался
Главное не останавливаться! Иначе молодëжь быстро сожрëт.
