Медведев – лидер по количеству четвертьфиналов среди игроков, рожденных не раньше 1990-го

Медведев – лидер по четвертьфиналам среди игроков, рожденных не раньше 1990-го.

Даниил Медведев вышел сегодня в четвертьфинал ATP 500 в Дубае, обыграв Стэна Вавринку (6:2, 6:3).

Для россиянина это 71-й четвертьфинал в карьере. Он стал лидером по количеству четвертьфиналов среди игроков, которые родились не раньше 1990 года. На втором месте идет Григор Димитров (70), на третьем – Александр Зверев и Андрей Рублев (по 62).