Кузнецова о поражении Хачанова в Дубае: «Показалось, что Карен был немного тяжеловат в передвижении по корту – возможно, накопилась усталость за три игровых недели»

Кузнецова прокомментировала поражение Хачанова во втором круге турнира в Дубае.

Светлана Кузнецова отреагировала на поражение Карена Хачанова во втором круге пятисотника в Дубае. Россиянин проиграл 49-й ракетке мира Дженсону Бруксби – 6:7(6), 4:6.

«Жаль, не увидим мы четвертьфинал Даниил Медведев – Хачанов.

Мне показалось, что Карен был немного тяжеловат в передвижении по корту, подача работала, но ее одной оказалось мало. Возможно, накопилась усталость за три игровых недели подряд – в Роттердаме, Дохе и Дубае🤔», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.