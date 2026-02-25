Кузнецова о поражении Хачанова в Дубае: «Показалось, что Карен был немного тяжеловат в передвижении по корту – возможно, накопилась усталость за три игровых недели»
Кузнецова прокомментировала поражение Хачанова во втором круге турнира в Дубае.
Светлана Кузнецова отреагировала на поражение Карена Хачанова во втором круге пятисотника в Дубае. Россиянин проиграл 49-й ракетке мира Дженсону Бруксби – 6:7(6), 4:6.
«Жаль, не увидим мы четвертьфинал Даниил Медведев – Хачанов.
Мне показалось, что Карен был немного тяжеловат в передвижении по корту, подача работала, но ее одной оказалось мало. Возможно, накопилась усталость за три игровых недели подряд – в Роттердаме, Дохе и Дубае🤔», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как будто он там везде финалы играл🤣
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем