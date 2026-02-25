Медведев о легализации коучинга: «Еще до того, как я пришел в тур, все тренеры говорили во время матчей – например, команда Надаля»

Медведев рассказал, что команда Надаля использовала коучинг.

Даниил Медведев высказался о текущем уровне тура и легализации коучинга.

Напомним, с прошлого сезона тренерам разрешили подсказывать игрокам во время матча.

– Проще ли сейчас стать профессиональным теннисистом с новыми технологиями ракеток? И сейчас разрешен коучинг.

– Думаю, сейчас это в целом намного сложнее. Я не говорю о популярной теме «топ-10 сейчас и топ-10 тогда». Но давайте скажем, что сейчас топ-300 намного сильнее, чем раньше.

Как вы сказали, у большего количества людей появилась возможность играть в теннис. Федерации больше в это вовлечены. У многих людей, у которых раньше не было бы возможности ездить по миру и играть в теннис, сейчас она есть. Так что, мне кажется, стать игроком топ-300 стало намного сложнее. Разрыв по уровню намного меньше.

Коучинг и все такое – это просто эволюция. Еще до того, как я пришел в тур, все тренеры говорили во время матчей. Просто сейчас можно так делать и не бояться штрафов. Но и до этого все говорили. Например, команда Рафы или чья-то еще. Мне кажется, это особенно популярно в испаноговорящих странах – они много разговаривают, и это нормально.

Так что в этом плане ничего не поменялось, – сказал Медведев на пресс-конференции в Дубае.