Хачанов проиграл четыре последних встречи с соперниками из топ-50
Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал пятисотника в Дубае. Россиянин проиграл 49-й ракетке мира Дженсону Бруксби со счетом 6:7(8), 4:6.
В этом сезоне Хачанов пять раз встречался с соперниками из топ-50, и выиграл только один раз – в первом круге Australian Open россиянин победил Алекса Микельсена.
После этого в третьем круге Хачанов уступил 25-й ракетке мира Лучано Дардери. Затем он потерпел поражение от 37-й ракетки мира Хауме Муньяра во втором круге турнира в Роттердаме, а в четвертьфинале в Дохе он не смог обыграть первую ракетку мира Карлоса Алькараса.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
Каренчик в очередном творческом кризисе. Но если вспомнить начало прошлого года то там не многим лучше было.
Да по матчу с Алькарасом не казалось, что там есть какой-то кризис))
Ему наверное теперь только Карлито подавай. Избаловали))
Продуть этому ватному америкосу надо было умудриться
Карен здравый как обычно. В очках он ничего тут не потерял, до Барселоны защищать нечего.
