Хачанов проиграл четыре последних встречи с соперниками из топ-50

Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал пятисотника в Дубае. Россиянин проиграл 49-й ракетке мира Дженсону Бруксби со счетом 6:7(8), 4:6.

В этом сезоне Хачанов пять раз встречался с соперниками из топ-50, и выиграл только один раз – в первом круге Australian Open россиянин победил Алекса Микельсена.

После этого в третьем круге Хачанов уступил 25-й ракетке мира Лучано Дардери . Затем он потерпел поражение от 37-й ракетки мира Хауме Муньяра во втором круге турнира в Роттердаме, а в четвертьфинале в Дохе он не смог обыграть первую ракетку мира Карлоса Алькараса .