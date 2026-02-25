Медведев четвертый год подряд вышел в 1/4 финала в Дубае
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал ATP 500 в Дубае. Россиянин во втором круге обыграл Стэна Вавринку со счетом 6:2, 6:3 и повел в личном противостоянии 4:2.
Медведев выиграл турнир в Дубае 2023-м. Он четвертый год подряд вышел здесь в четвертьфинал (баланс – 2:1).
Для россиянина это также второй четвертьфинал в сезоне – ранее он взял титул в Брисбене. Медведев выиграл четыре из пяти последних матчей на этой стадии.
Дальше Медведев сыграет с победителем матча между Кареном Хачановым и Дженсоном Бруксби.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Нужно отомстить Бруксби за Хачанова )
Медведеву комфортно с Вавринкой. В пролом году была та же картина
