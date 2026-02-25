Руне потренировался на корте спустя 4 месяца после разрыва ахилла

Хольгер Руне поделился тем, как играет в теннис на 18-й неделе восстановления после разрыва ахиллова сухожилия.

Напомним, 22-летний датчанин получил травму во время матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме в октябре прошлого года.

«Очень рад прогрессу 🦾», – подписал Руне.