39-летний Монфис выиграл первый матч с июля 2025-го
Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира ATP 500 в Акапулько. Француз, попавший в основную сетку по wild card, обыграл №60 мирового рейтинга Дамира Джумхура – 6:4, 7:6(5).
39-летний француз прервал серию из семи поражений. Ранее последним его выигранным матчем был первый круг прошлогоднего «Уимблдона»: тогда Монфис выиграл у Юго Эмбера в пяти сетах (6:4, 3:6, 6:7(5), 7:5, 6:2).
Во втором круге в Акапулько француз сыграет с 27-й ракеткой мира Валентином Вашеро.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
молоток. хочется смотреть и восторгаться
молоток. хочется смотреть и восторгаться
наш Гаэлечка порадовал фанатов тенниса победой, какой молодец
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем