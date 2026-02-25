39-летний Монфис выиграл первый матч с июля 2025-го

Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира ATP 500 в Акапулько. Француз, попавший в основную сетку по wild card, обыграл №60 мирового рейтинга Дамира Джумхура – 6:4, 7:6(5).

39-летний француз прервал серию из семи поражений. Ранее последним его выигранным матчем был первый круг прошлогоднего «Уимблдона»: тогда Монфис выиграл у Юго Эмбера в пяти сетах (6:4, 3:6, 6:7(5), 7:5, 6:2).

Во втором круге в Акапулько француз сыграет с 27-й ракеткой мира Валентином Вашеро.