Медведев перед матчем с Вавринкой: «Мне нравится Стэн – его карьера одна из самых нетипичных»

Медведев рассказал, чем ему нравится Вавринка.

Даниил Медведев рассказал, как относится к Стэну Вавринке.

«Мне нравится Стэн, потому что для меня его карьера – в каком-то плане одна из самых нетипичных. Потому что около месяца назад я видел статистику о том, что он несколько раз обыгрывал первых ракеток мира на «Больших шлемах» (5:4 по личным встречам – Спортс’‘), а вот на остальных турнирах его баланс 0:18.

И это отлично иллюстрирует его карьеру. Это невероятно, что в 28-30 лет, если я не ошибаюсь, все знали, что он может играть хорошо, что у него хороший бэкхенд, подача. Все достаточно хорошее, чтобы выходить в четвертьфиналы «Шлемов», иногда навязывать борьбу Новаку, может быть, Рафе. Но на этом все.

А потом... Я был маленьким, видел это по телевизору – выглядело так, будто он сказал себе: «Знаете что? Я могу это сделать. Я буду выигрывать «Большие шлемы». Обыграть Новака в финале «Ролан Гаррос» после того, как Новак выбил Рафу, выиграть и у Новака, и у Рафы, чтобы победить на Australian Open – просто невероятно. Я очень уважаю Стэна. На самом деле вне корта он очень веселый парень и очень простой. Я рад видеть его рядом – это очень весело».

Напомним, швейцарец стал чемпионом Australian Open в 2014-м, «Ролан Гаррос» – в 2015-м, US Open – в 2016-м.

Сегодня Медведев и Вавринка разыграют выход в четвертьфинал турнира в Дубае.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @ReemAbulleil
Достойные слова, отдал должное ветерану который и вправду эпизодически показывал фантастический теннис
