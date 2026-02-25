Дубай (ATP). Рублев, Медведев, Оже-Альяссим, Лехечка, Меньшик вышли в 1/4 финала, Хачанов, Бублик, Дрэйпер выбыли
В Дубае проходит второй круг турнира ATP 500.
Даниил Медведев победил Стэна Вавринку во втором круге турнира в Дубае, Андрей Рублев – Юго Эмбера.
Карен Хачанов уступил Дженсону Бруксби.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
23 февраля – 28 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 3 311 005 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Включил Рублев-Эмбер в середине второго сета.
Андрей играл хорошо, мог взять чужую подачу, но в итоге уступил на тае.
Все понял, выключил, Рубль взял третий сет и матч