  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Дубай (ATP). Рублев, Медведев, Оже-Альяссим, Лехечка, Меньшик вышли в 1/4 финала, Хачанов, Бублик, Дрэйпер выбыли
56

Дубай (ATP). Рублев, Медведев, Оже-Альяссим, Лехечка, Меньшик вышли в 1/4 финала, Хачанов, Бублик, Дрэйпер выбыли

В Дубае проходит второй круг турнира ATP 500.

Даниил Медведев победил Стэна Вавринку во втором круге турнира в Дубае, Андрей Рублев – Юго Эмбера.

Карен Хачанов уступил Дженсону Бруксби.

Cетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

23 февраля – 28 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 3 311 005 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
результаты
logoATP
logoDubai Duty Free Tennis Championships
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рубль решил потренировать подачу в максимально стрессовых условиях)) четко!
аэроклоун принял постриг и в миру теперь павел81?
Ответ JILYN
аэроклоун принял постриг и в миру теперь павел81?
Не, не он.)
Это я виноват.
Включил Рублев-Эмбер в середине второго сета.
Андрей играл хорошо, мог взять чужую подачу, но в итоге уступил на тае.
Все понял, выключил, Рубль взял третий сет и матч
Ответ Leo Bonart
Это я виноват. Включил Рублев-Эмбер в середине второго сета. Андрей играл хорошо, мог взять чужую подачу, но в итоге уступил на тае. Все понял, выключил, Рубль взял третий сет и матч
Я только сейчас счëт посмотрел, поэтому в итоге всë хорошо и закончилось 🙂
Ответ Leo Bonart
Это я виноват. Включил Рублев-Эмбер в середине второго сета. Андрей играл хорошо, мог взять чужую подачу, но в итоге уступил на тае. Все понял, выключил, Рубль взял третий сет и матч
А я вообще не стал смотреть, и Андрюша выиграл)))
ну красава Рублев, что уж тут!
Андрея с победой в непростом матче и выходом в следующий круг.
Даню с уверенной победой в двух сетах и выходом в следующий круг. Предполагал, что тяжелей матч сложится для него, но обошлось.
С 0:40 на своей подаче ушёл Таллон от Саши, выручала первая подача.
Вот и сказочки про бублика конец. Возвращайся бублик в свою двадцаточку. Хватит людям мозги морочить.
Ответ юджин младший
Вот и сказочки про бублика конец. Возвращайся бублик в свою двадцаточку. Хватит людям мозги морочить.
Для того, чтобы Бублику "вернуться в свою двадцаточку", нужно, чтобы его кто-то в ретинге обошёл. Пока что некому.
Жаль, что Андрей проиграл ТБ. Упорная, напряжённая и равная борьба в этом матче. Удачи Андрею в третьем сете.
Такой необходимый брейк Андрей сделал, теперь бы его подтвердить надо.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Стернс вышла в финал на уровне тура впервые с мая 2024-го
вчера, 21:23
Сантьяго (ATP). 1/2 финала. Серундоло играет с Ганфманном, Баес встретится с Дардери
вчера, 21:22Live
Остин (WTA). Таунсенд поборется с Крюгер, Стернс вышла в финал
вчера, 21:21
Акапулько (ATP). Коболли поборется с Тиафу за титул
вчера, 20:50
Мерида (WTA). 1/2 финала. Паолини встретится с Букшей, Фрех – с Чжан Шуай
вчера, 20:45
Медведев о том, что впервые взял турнир дважды: «Уникальная серия закончилась уникальным образом»
вчера, 20:06
Коболли о Димитрове: «Постоянно прошу Григора стать моим тренером, когда он завершит карьеру»
вчера, 18:54
Даниил Медведев: «Надеюсь, сегодня откроют воздушное пространство»
вчера, 18:10
Грикспор пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами (De Telegraaf)
вчера, 17:16
Таунсенд о расставании с тренером: «Это была неприятная ситуация. Я не готова раскрывать подробности того, что произошло»
вчера, 16:05
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
вчера, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Рекомендуем