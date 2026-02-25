Тайли стал генеральным директором USTA – до этого он 13 лет возглавлял Tennis Australia
Тайли стал генеральным директором USTA.
Крэйг Тайли покинул пост генерального директора Tennis Australia и стал генеральным директором USTA. Он сменит Лью Шерра – тот перешел в бейсбольный клуб «Нью-Йорк Метс». Крейг приступит к обязанностям в этом году, но точная дата не сообщается.
«Нашим главным приоритетом было найти подходящего лидера, который ускорил бы рост участников и помог нам достичь нашей цели – 35 миллионов игроков к 2035 году», – заявил Председатель совета директоров USTA и временный со-генеральный директор Брайан Вахали.
Южноафриканец возглавлял Tennis Australia с 2013 года, с 2006 года он был директором Australian Open.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт USTA
