  Даниил Медведев: «Единственный способ сократить тур – увеличить число обязательных турниров и отказаться от ATP 250 и 500»
20

Даниил Медведев: «Единственный способ сократить тур – увеличить число обязательных турниров и отказаться от ATP 250 и 500»

Медведев считает, что нужно увеличить число обязательных турниров и убрать ATP 250 и 500.

Даниил Медведев порассуждал об устройстве тура после выхода во второй круг пятисотника в Дубае.

– Судя по тому, что я слышу, игроки, наверное, согласились бы на увеличение количества именно обязательных турниров. Потому что сейчас их сколько? Девять и еще четыре «Больших шлема».

Можно было бы немного увеличить их количество и, например, отказаться от других турниров [ATP 250 и 500]. Я их люблю, но это единственный способ сократить тур. Но этого никогда не произойдет, потому что есть лицензии, и у ATP просто не хватит денег, чтобы все их выкупить. Другие турниры не скажут: «Да, ладно, мы уходим», потому что они потеряют деньги. Это бизнес. Я думаю, что в настоящее время, учитывая то, как устроен тур ATP, ничего не изменится. По крайней мере, пока играю я.

Не знаю, сделайте 11 «Мастерсов» и четыре «Больших шлема», и все. А остальные турниры оставьте без очков. Не выставочными, а просто без очков.

В прошлом году Хольгер [Руне] получил травму в Стокгольме, и все говорили: «Да, но ты не обязан играть». Но если он хочет попасть на итоговый турнир в Турин, он должен играть, даже если это необязательный турнир. Где грань? Игроки даже этого не знают.

В прошлом году я сыграл на семи турнирах подряд. Должен ли я был это делать? Нет. В начале года я играл плохо, [так что подумал] – может быть, я смогу набрать 100 очков здесь, 200 очков там, и в следующем году быть выше в рейтинге. Если бы там не было очков, то, по крайней мере, принимать решение было бы проще. Но такого не случится.

– Игроки постоянно проверяют свои рейтинговые очки, то, где играют другие, кто может подняться выше вас?

– Такое всегда немного присутствует, особенно ближе к Турину – конечно, ты так делаешь, если ты девятый в гонке.

Я знаю по опыту, что это намного легче, когда ты второй-третий в мире. Ты такой: «Все в порядке». Когда играешь только полуфиналы, как Карлос [Алькарас], Янник [Синнер], Саша [Зверев], ты можешь сказать: «Хорошо».

Я проведу «Шлемы», «Мастерсы», а потом посмотрю. У других игроков в моей ситуации, когда ты примерно 11-й в мире, всегда есть мысль: «Да, может быть, я должен сыграть в этом турнире, заработать несколько очков. Может быть, я смогу стать 8-м сеяным на следующем «Шлеме». Я играю не так хорошо, как раньше, так что, может быть, я смогу здесь набрать форму».

Если бы не было турниров, по крайней мере, у меня не было бы выбора. [Брэндон] Накашима, возможно, сыграл больше всех турниров в прошлом году. В год можно играть около 35 недель. Но я не думаю, что у нас должна быть такая возможность.

– Что, по вашему мнению, зрители до сих не до конца понимают о теннисистах?

– Конечно, первое, что видят люди – что мы играем перед тысячами зрителей, получаем хорошие деньги. Особенно те, кто входит в топ-50, топ-100. И первая мысль: «Почему они вообще жалуются? Они не должны этого делать». Так в каждом спорте.

Затем, конечно, то, чего люди не видят – и это не давление, потому что его как раз видно. Это цена, которую вы платите за переезды и соревнования. Даже если говорить об очень коротком переезде из Дохи в Дубай. Мячи другие, корты другие. Скажем даже глупые вещи: отель другой, кровать другая, подушка другая. Все это немного тяжело для организма. Вы не сталкиваетесь с этим постоянно. Но представьте, что вы делаете это 40 раз в год – а у нас так и получается.

Это смена часовых поясов и, конечно, смена еды. Еда в каждой стране, в каждом месте разная. Со всем этим было бы легко справиться, если бы на следующий день не предстоял матч против соперника, который хочет выиграть не меньше тебя. А если ты не выиграешь, ты почувствуешь, что ты плохой.

Я думаю, что это то, чего люди не до конца понимают о теннисе, и именно поэтому иногда могут разочаровываться. Например, ты приезжаешь куда-то – ты никому не говоришь, но у тебя пищевое отравление. Оно не настолько серьезное, чтобы сниматься с турнира, но достаточно серьезное, чтобы ты чувствовал себя плохо. Ты проиграешь матч. Все будут думать: «Что, черт возьми, случилось?» А ты отравился.

Так что, думаю, что в теннисе самое сложное – это постоянные переезды, желание выиграть и все такое, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
20 комментариев
Дуня считает, что за пределами топ-30 игроков нет и им очки не нужны, но ничего, скоро он сам непосредственно об этом узнает, как и его друг Циципас
Ответ Remy Cabella
Дуня считает, что за пределами топ-30 игроков нет и им очки не нужны, но ничего, скоро он сам непосредственно об этом узнает, как и его друг Циципас
Он свое уже заработал и будет жить припеваючи в отличии от тебя
Ответ Remy Cabella
Дуня считает, что за пределами топ-30 игроков нет и им очки не нужны, но ничего, скоро он сам непосредственно об этом узнает, как и его друг Циципас
это твои нарративы, а не его, не сочиняй!
Играть или не играть - выбор самого игрока. Даню туда, что, под дулом пистолета тащат (в число обязательных турниров мелкие турниры не входят, т.е. на штраф не нарвётся)? Тот же Джокович не так много играет сейчас, но не предлагает вычеркнуть из календаря всё, в чём участия не принимает. Это вообще как за небольшие турниры очков не давать? Их и без того сокращают. А молодым игрокам где пробиваться? Куда с челленджеров переходить, если на крупные турниры не попадают?
Итить колотить, какая у него работа тяжёлая, то подушка не та, то мячик кажется бананом, а сетка неводом, корт долбить ракеткой. Вот то ли мы на чужбине горб не ломаем, а забавляемся, ещё умудряясь матчи его наблюдать
Да можно вообще не ездить по турнирам .
Придумай себе травму , потеряй рейтинг а потом покупай уайлд кард для участия .
В чем проблема то ? Раз деньги не нужны , то можно и не играть .
А если деньги нужны то играйте .
Они наивно думают , что найдутся дураки , которые разрешат им сыграть буквально 10 матчей в году но заплатят призовых каждому по 50 миллионов ? Пусть мечтают дальше
Сокращать количество турниров нельзя не только по коммерческим соображениям, но и потому, что в турнирах заинтересованы игроки с не слишком высоким рейтингом. А можно, во-первых, сократить количество обязательных турниров, чтобы игрок мог планировать календарь, исходя из своего состояния. Во-вторых, можно считать рейтинг по меньшему количеству турниров. Это позволит игрокам не играть через силу, если они не сильно заинтересованы в деньгах.
Это значит, что надо сократить штат сотрудников-теннисистов АТП за счет нижней части рейтинга. Для топов выглядит разумно, если не понимать, что «мясо» - основа процветания топов.
"Даниил Медведев порассуждал об устройстве тура"...
"порассуждал" - ключевое слово)))
Особо серьезно к его словам в данном вопросе относиться смысла нет.
Сумбурно получилось.
Поболтал - и не более того))
Идея Дани неплоха если его довестт до ума)), он предлагает увеличить количество мастерсов и убрать все мелкие, так можно жеих не убирать, а просто добавить мастерсов и все довольны)
Турниры ведь организуются, чтобы на них никто не приезжал. Так выходит?
