  • Рублев о болельщиках в Дубае: «Мне кажется, почти весь стадион был русский. Почувствовал себя как дома»
4

Андрей Рублев поделился впечатлениями после выхода во второй круг турнира в Дубае. Россиянин победил Валентина Руайе – 6:3, 6:4.

– Очень рад, что получилось выиграть в двух сетах и что получилось взять реванш. То есть челлендж свой, который сам себе поставил, прошел, поэтому очень доволен. Рад, что получилось выиграть уверенно.

– Ты добавил мощности в ударе слева?

– Дай бог. Если добавил, то шикарно. По крайней мере, работаю над этим, чтобы добавить, играть агрессивнее, разнообразней. Вот благодаря разнообразию смог последний гейм выиграть на счете 5:4. Поэтому посмотрим.

– После матча ты целый час раздавал автографы. Можно ли сказать, что на данный момент Дубай – турнир с наибольшим количеством российских болельщиков?

– Ну конечно. Сегодня, мне кажется, почти весь стадион был русский, поэтому безумно благодарен. Очень скучаю по такой атмосфере, очень такого не хватает. Прямо почувствовал себя как дома, поэтому безумно, безумно благодарен.

– Следующий соперник – Юго Эмбер, с которым ты не встречал более двух лет. Что ты о нем думаешь?

– Классный игрок, вот что думаю (улыбается). Думаю, что будет тяжелый матч, потому что он очень агрессивный, он борется до конца, он очень такой на подъеме, всегда памп (от англ. pump – «заряженный»).

У него бывают дни, когда он стреляет со всех позиций и попадает. Поэтому будет тяжелый матч. Хорошая проверка для меня – посмотрю, насколько получается добавлять развитие игры и насколько получается это внедрять с такими вот соперниками, – сказал Рублев в интервью «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Естественно! Куда теперь несут нажитые миллионы наши слуги народа? Туда, в Дубаи...
Ответ гимнолюб
Естественно! Куда теперь несут нажитые миллионы наши слуги народа? Туда, в Дубаи...
какие слуги народа? самолет до дубая стоит дешевле, чем до сочи
Особенно приятно слушать 👦 мальчика ,очень приятный голос, когда он замолчит
Особенно нравится наверное рублеву, он его скоро ракеткой заглушит.
