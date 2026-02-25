Акапулько (ATP). Зверев, Монфис, Тиафу, Накашима, Вашеро вышли во 2-й круг, Рууд, Димитров, Де Минаур выбыли
В Акапулько прошел первый круг турнира ATP 500.
Двукратный чемпион Алекс де Минаур проиграл Патрику Кипсону в первом круге в Акапулько.
Александр Зверев победил Корентеном Муте.
Abierto Mexicano Telcel
Акапулько, Мексика
23 февраля – 28 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 469 450 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
