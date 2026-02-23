Оже-Альяссим о том, что упустил пять матчболов в матче с Чжаном: «В какой-то момент я перестал считать»

Оже-Альяссим об упущенных матчболах против Чжана: это начало меня раздражать.

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после победы над Чжичжэнь Чжаном – 6:3, 7:6(4). По ходу матча канадец упустил пять матчболов и реализовал шестой.

«В какой-то момент я перестал считать, это начало раздражать. Каждый игрок хочет дойти до момента, когда у него будут матчболы, но разум играет с тобой злую шутку. Соперник ближе к поражению, это не я должен волноваться и чувствовать давление. В итоге я сказал: «Если придется играть третий сет, я буду готов».

