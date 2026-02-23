Вавринка о том, что Федерер посетил его матч в Дубае: «Он предупредил, но я все равно чувствовал небольшое давление»

Вавринка о Федерере: он предупредил, что придет, но я чувствовал давление.

Стэн Вавринка высказался о том, что Роджер Федерер пришел на его матч с Бенджамином Хассаном в первом раунде в Дубае – 7:5, 6:3.

«Для меня это особенный момент, как и для всех остальных. Роджер всегда будет легендой тенниса, у нас столько воспоминаний. Мы провели вместе много турниров. Он предупредил, что придет, но я все равно чувствовал небольшое давление.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и никто не может играть вечно. Мне не 20, мне 40, скоро 41. Хотя я все еще получаю удовольствие от игры и выступаю на хорошем уровне, понимаю, что это [завершение карьеры] правильное решение. Год длинный, это только начало сезона. Каждое усилие, которое я прикладываю, чтобы поддерживать этот уровень, требует все больше и больше работы с каждым днем».

