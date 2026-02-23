Дрэйпер провел и выиграл первый матч на уровне тура с US Open-2025
15-я ракетка мира Джек Дрэйпер обыграл Кентена Алиса в первом круге пятисотника в Дубае. Матч закончился со счетом 7:6(8), 6:3.
Британец провел и выиграл первый матч на уровне ATP с US Open-2025. Тогда он снялся перед вторым кругом из-за травмы руки.
В целом это вторая победа Дрэйпера в этом сезоне. В начале месяца он обыграл Виктора Дурасовича в первом раунде квалификации Кубка Дэвиса.
Дальше он встретится с победителем матча Артур Риндеркнеш – Фабиан Марожан.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Что он выиграл? Какой потенциал?!
