Панатта о критике Синнера за поражения на старте сезона: «Это говорят люди, которые ничего не понимают в теннисе»

Адриано Панатта: нельзя критиковать Синнера всего за два поражения.

Экс-четвертая ракетка мира Адриано Панатта отреагировал на критику в адрес Янника Синнера за неудачный старт сезона.

Итальянец уступил Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open , а затем проиграл Якубу Меньшику в четвертьфинале пятисотника в Дохе.

«Синнер в кризисе? Да не смешите! От кого эта критика? Это говорят люди, которые ничего не понимают в теннисе. Он проиграл две игры – одну легенде нашего спорта Джоковичу и одну 20-летнему игроку, занимающему 16-е место в мире. Те, кто не знает Меньшика, могут подумать, что это поражение от слабого игрока, но на самом деле это не так.

Сезон начинается только сейчас – американская серия турниров, потом грунт в Европе и «Ролан Гаррос». Сравнивать Синнера с Алькарасом можно будет только на турнирах «Большого шлема». Уверен, Янник еще покажет свой уровень.

Игрока, который был первой ракеткой мира, выиграл все в карьере и был почти непобедим, нельзя критиковать всего за два поражения. В спорте невозможно всегда побеждать, иногда случаются ошибки – это нормально».