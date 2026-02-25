Мерида (WTA). Бусас Манейро, Сенмез, Осорио, Болтер вышли во 2-й круг, Тимофеева, Векич выбыли
В Мериде прошел первый круг турнира WTA 500.
Юлия Путинцева проиграла Виктории Хименес Казинцевой в первом круге в Мериде.
Сетка здесь.
Mérida Open Akron
Мерида, Мексика
23 февраля – 1 марта 2026
WTA 500
Призовой фонд – $1 206 446
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Беатрис Хаддад Майя,Даяна Ястремская и Анастасия Потапова потерпели 3-е поражение подряд.
Беатрис Хаддад Майя,Даяна Ястремская и Анастасия Потапова потерпели 3-е поражение подряд.
Пусть теперь Потапова играет квалы, это будет справедливо!
Пусть теперь Потапова играет квалы, это будет справедливо!
Справедливо или нет,но дело идёт к этому.
Не иначе как сложности с логистикой виноваты
Донна Векич потерпела 3-е поражение подряд,Рената Сарасуа - 4-е,Татьяна Мария - 5-е.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем