Хассан о том, что поздоровался с Федерером в Дубае: «Я больше никогда не буду мыть эту руку»

Хассан о встрече с Федерером: никогда больше не буду мыть эту руку.

289-я ракетка мира Бенджамин Хассан поделился эмоциями от встречи с Роджером Федерером .

Швейцарец посетил игру Хассана со Стэном Вавринкой на турнире в Дубае – 5:7, 3:6.

– Опиши ощущения от матча со Стэном, когда за тобой еще и наблюдал Роджер. Когда ты понял, что он на трибунах?

– Я вообще этого не понимал. Заметил его в конце и сразу почувствовал эту ауру. Так что просто старался не обращать внимания и не рушить атмосферу.

Это был тяжелый матч. Стэн играл очень хорошо, его подача была просто невероятной. У меня были шансы во втором сете. Я мог вернуться в игру, но я плохо принимал. Было сложно прочитать его подачу и понять, что он хочет сделать.

Я все равно доволен игрой, хотя, конечно, есть над чем работать. В целом это была огромная честь – очень рад сыграть свой первый матч здесь, тем более против Стэна в его последнем сезоне. Это было невероятно.

– Удалось ли тебе поздороваться с Роджером?

– Никогда больше не буду мыть эту руку. Он подошел ко мне и сказал: «Хороший матч». Я ответил: «Спасибо». Сказал это по-немецки, я родился и вырос в Германии. Он немного удивился. Так что да, эту руку я буду мыть только до локтя.

