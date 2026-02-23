Этчеверри снялся с турнира в Сантьяго

33-я ракетка мира Томас Мартин Этчеверри не сыграет на ATP 250 в Сантьяго. Вчера он взял первый титул в карьере на турнире в Рио.

В первом круге аргентинец должен был встретится с Матиасом Сото .

В основной сетке его заменит Вилюс Гаубас .