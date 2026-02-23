Этчеверри снялся с турнира в Сантьяго
33-я ракетка мира Томас Мартин Этчеверри не сыграет на ATP 250 в Сантьяго. Вчера он взял первый титул в карьере на турнире в Рио.
В первом круге аргентинец должен был встретится с Матиасом Сото.
В основной сетке его заменит Вилюс Гаубас.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @EntryLists
логично,выиграл 500-водокачку единственную в туре, очков дефицита набрала обыграв в полуфинале коприв. полгода можно отдыхать)
