Стэн Вавринка: «Новое поколение всегда будет сильнее предыдущего»

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка высказался об удачном старте последнего сезона в карьере.

«Пока все складывается отлично. Важно то, как я буду играть и на каком уровне. Доволен своей формой, потому что всегда настроен на борьбу. Все турниры были замечательными, с толпами болельщиков. Я был очень рад их увидеть и получить такое теплое приветствие. Главное, чтобы они видели ту страсть, которую я вкладываю в игру. Во мне до сих пор живет ребенок, который мечтал стать теннисистом. Я добился большего, чем мог себе представить».

Также Вавринка рассказал, как изменился тур с приходом нового поколения.

«Думаю, это то, что мне нравилось больше всего последние 20 лет. У меня есть возможность соревноваться с разными соперниками, представителями разных поколений. Особенно приятно играть с молодыми игроками, видеть, как они пробиваются наверх.

Новое поколение всегда будет сильнее предыдущего. Мы это видим. Условия немного изменились, мячи стали чуть медленнее, и стиль игры немного отличается. Но в целом я всегда стараюсь совершенствоваться, показывать лучший теннис и находить решения в матчах.

Уровень Янника [Синнера] и Карлоса [Алькараса] просто невероятно высок. Новак [Джокович] все еще с ними борется, и как фанату тенниса мне очень нравится на это смотреть. Я играл с Янником много раз – последние встречи были очень трудными. Надеюсь, что смогу сыграть с Карлосом хотя бы раз перед завершением карьеры».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @ReemAbulleil
Вавринка сказал о новых поколениях то, что очевидно любому человеку с критическим мышлением.
Но я уверен найдутся заслуженные продавливатели диванов, которые будут рассказывать, что 15-20 лет назад игроки были сильнее современных.
Ответ Vakhore
чтото в боксе не так. Чтото никого лучше праймого молодого Тайсона небыло.
Ответ Vakhore
Найди музыканта уровня Баха, Моцарта, Бетховена и Чайковского среди современных. Ну и ученных уровня Ньютона или Эйнштейна. Учебники физики и математики на 99% занимают те же фамилии, что и 50 лет назад. Ну и тебе как диванному историку совершенно неизвестно про деградацию, гибель Древнего Египта, крах Римской Империи, средние века и эпоху возрождения. Так что про каждое поколение это бред сивой кобылы. Человек подобно графику цены золота всё время растет по уровню развития на долгосрочном графике, но бывают огромные периоды стагнации и даже падения. Ну и даже в теннисе БИГ 3 сожрали следующее поколение. Ну и теннис особый пример, потому что условия и инвентарь сильно влияют на тех, кто окажется на вершине. При игре деревянными ракетками будет одна элита, при быстрых кортах другая, при медленных кортах и мячах третья. Если бы текущие условия были в 90-е годы, то Агасси бы опередил Сампраса и по титулам и по неделям на первой строчке, это я как болельщик Сампраса пишу. А если бы корты и мячи были как в 90-х в 2000-х и десятых, то больше всех шлемов из БИГ 3 выиграл бы Федерер. Представь если бы все хардовые корты в это время были как в Цинцинати. Самое стабильное покрытие грунт(не даром теннисисты говорят, что сейчас грунт быстрее уимблдонской травы), но замедление мячей сказалось бы и на нем. Возможно Надаль выиграл меньше, так как любил более быстрые условия на грунте с высоким отскоком, а не как сейчас, когда мяч словно замирает после касания покрытия. Ну и незабываем про ракетки, которые больше прощают игрокам, которые не попадают по центру струнной поверхности. То есть сейчас техника в теннисе вторична. Инвентарь и мячи прощают криворукость.
Ответ Владимир Халилов
Стэн дипломат
В своем прайме он забивал многих сомневаюсь что СинКарас стали бы исключеним
До Синнера и Алькараса игроки нового поколения взяли только два шлема (Тим и Медведев). Ветеран Джокович не пускает Янника в финал АО и выигрывает золото ОИ у Карлоса. Так что довольно таки спорное утверждение у Стэна.
