Стэн Вавринка: «Новое поколение всегда будет сильнее предыдущего»
Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка высказался об удачном старте последнего сезона в карьере.
«Пока все складывается отлично. Важно то, как я буду играть и на каком уровне. Доволен своей формой, потому что всегда настроен на борьбу. Все турниры были замечательными, с толпами болельщиков. Я был очень рад их увидеть и получить такое теплое приветствие. Главное, чтобы они видели ту страсть, которую я вкладываю в игру. Во мне до сих пор живет ребенок, который мечтал стать теннисистом. Я добился большего, чем мог себе представить».
Также Вавринка рассказал, как изменился тур с приходом нового поколения.
«Думаю, это то, что мне нравилось больше всего последние 20 лет. У меня есть возможность соревноваться с разными соперниками, представителями разных поколений. Особенно приятно играть с молодыми игроками, видеть, как они пробиваются наверх.
Новое поколение всегда будет сильнее предыдущего. Мы это видим. Условия немного изменились, мячи стали чуть медленнее, и стиль игры немного отличается. Но в целом я всегда стараюсь совершенствоваться, показывать лучший теннис и находить решения в матчах.
Уровень Янника [Синнера] и Карлоса [Алькараса] просто невероятно высок. Новак [Джокович] все еще с ними борется, и как фанату тенниса мне очень нравится на это смотреть. Я играл с Янником много раз – последние встречи были очень трудными. Надеюсь, что смогу сыграть с Карлосом хотя бы раз перед завершением карьеры».
Как же я обожаю Стэна Вавринку – самого эстетичного теннисиста мира
Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру
Но я уверен найдутся заслуженные продавливатели диванов, которые будут рассказывать, что 15-20 лет назад игроки были сильнее современных.
В своем прайме он забивал многих сомневаюсь что СинКарас стали бы исключеним