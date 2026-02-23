7

40-летний Вавринка прошел круг на шестом турнире подряд

40-летний Стэн Вавринка обыграл Бенджамина Хассана в первом раунде турнира в Дубае – 7:5, 6:3.

Швейцарец прошел круг на шестом турнире уровня тура подряд. Последний раз он проиграл на старте турнира в октябре прошлого года на «Мастерсе» в Шанхае.

Дальше Вавринка поборется с Даниилом Медведевым или Шаном Цзюньчэном.

Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
