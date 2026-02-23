Стефанос Циципас: «Чувствую, что нахожусь на очень важном этапе карьеры. Я стал мудрее»

Стефанос Циципас: могу сосредоточиться на игре, не отвлекаясь на боль.

30-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, что вновь получает удовольствие от игры.

«Здоровье – самое главное в моей жизни, и вот уже несколько недель я чувствую себя хорошо. Я могу играть несколько дней подряд, не испытываю дискомфорт в спине, и это просто фантастика. Теперь я могу сосредоточиться на игре, не отвлекаясь на боль. Когда проиграл в Дохе, я, конечно, испытывал злость, но быстро осознал, как замечательно было сыграть три матча без каких-либо ограничений.

Я чувствую, что нахожусь на очень важном этапе своей карьеры, потому что приобрел впечатляющий объем знаний и понимания как тенниса, так и жизни. Я стал мудрее. Хочу наслаждаться этой частью своей жизни, ведь все в этом мире происходит очень быстро».

Циципас – действующий чемпион турнира в Дубае. В первом круге он встретится с Юго Эмбером .



Куда пропал нерв из разборок Медведева и Циципаса