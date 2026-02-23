Федерер пришел на матч Вавринки и Хассана в Дубае
Роджер Федерер посетил матч Стэна Вавринки и Бенджамина Хассана на ATP 500 в Дубае.
Федерер – восьмикратный чемпион этого турнира. В 2019-м в Дубае швейцарец взял 100-й титул на уровне тура.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Роджер все краше и краше с каждым годом!
Там целый десант Федереров :)
Это турнир ветеранов? Один дед на корте, второй на трибунах
Молодчага
