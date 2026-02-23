Фото
4

Федерер пришел на матч Вавринки и Хассана в Дубае

Роджер Федерер посетил матч Стэна Вавринки и Бенджамина Хассана на ATP 500 в Дубае.

Федерер – восьмикратный чемпион этого турнира. В 2019-м в Дубае швейцарец взял 100-й титул на уровне тура.

Главные цифры про 100 титулов Федерера

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoРоджер Федерер
logoATP
logoСтэн Вавринка
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoБенджамин Хассан
фото
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Роджер все краше и краше с каждым годом!
Там целый десант Федереров :)
Это турнир ветеранов? Один дед на корте, второй на трибунах
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Винус на вопрос, планируется ли воссоединение сестер Уильямс: «Посмотрим, сможет ли Серена поработать и набрать форму»
6 минут назад
Остин (WTA). Захарова поборется с Крюгер, Стернс – с Юван, Йович – с Томлянович, Селехметьева вышла в 1/4 финала
33 минуты назад
Второй год подряд на турнире в Акапулько 4 первых сеяных выбыли раньше 1/4 финала
сегодня, 12:17
Дубай (ATP). Оже-Альяссим встретится с Лехечкой, Рублев – с Риндеркнешем, Меньшик – с Грикспором, Медведев вышел в полуфинал
сегодня, 11:11
Тренер Дрэйпера: «Джек – один из немногих игроков, кто может бросить вызов Синнеру и Алькарасу»
сегодня, 11:54
Медведев вышел в 64-й полуфинал на уровне тура
сегодня, 11:13
Радукану вернула в команду Марка Петчи, с которым работала 4 месяца в 2025-м (The Times)
сегодня, 10:27
Кецманович о победе над Зверевым: «Он был фаворитом, поэтому я не чувствовал давления»
сегодня, 10:00
Андрей Рублев: «Нельзя думать, что Алькарас или кто-то еще непобедим»
сегодня, 09:36
Осака снялась для цифровой обложки Hypebeast
сегодня, 08:40Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Рекомендуем