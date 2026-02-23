Алькарас о способности адаптироваться к разным условиям: «Я как хамелеон»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как умение приспосабливаться к разным условиям помогает ему побеждать.

– Судя по всему, вы выигрывали турниры практически везде, на всех континентах. Что это говорит о вашей способности адаптироваться?

– Да, я как хамелеон (смеется). И я считаю, что именно это ключ к тому, чтобы стать великим спортсменом. В конце концов, нельзя ограничиваться только хорошей игрой в одном месте, особенно в теннисе, где каждый турнир проходит в новой локации. Ты путешествуешь, получаешь опыт, знакомишься с разными местами и сталкиваешься с совершенно разными условиями.

Я рад, что могу адаптироваться в любой ситуации и играть хорошо при любых обстоятельствах. Не знаю, пропустил ли я какой-то турнир, но если пропустил – обязательно сыграю там позже.

Алькараса вообще может что-нибудь остановить?