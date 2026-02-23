12

Мур, отстраненная за нандролон на 4 года, подала иск на 20 млн долларов против WTA

Тара Мур подала иск на 20 млн долларов против WTA.

Бывшая 145-я ракетка мира Тара Мур подала в суд на WTA.

Британка была временно отстранена в мае 2022-го за анаболические стероиды болденон и нандролон, обнаруженные в пробе, сданной во время турнира в Боготе. В декабре 2023-го Мур оправдали, постановив, что препараты попали в организм через загрязненное мясо. Однако в июле 2025 года ее вновь отстранили на четыре года после апелляции Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В иске говорится, что WTA не предупредила спортсменов о риске зараженного мяса в Боготе, что и привело к положительной пробе в мае 2022-го. На других турнирах подобные предупреждения публиковались.

Также утверждается, что первоначальное оправдательное решение было неправомерно отменено Спортивным арбитражным судом (CAS), применившим некорректные правовые стандарты. В общей сложности теннисистка требует компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

О судебном процессе высказался адвокат британки Дэниел Вайсс: «Мур стала жертвой дважды: сначала халатности WTA, а затем глубоко несовершенной антидопинговой системы, которая исходила из презумпции ее вины без каких-либо доказательств. Мы лишь просим суд обеспечить Таре то, что ей всегда обещали, – справедливое разбирательство на основе доказательств».

Также комментарий дала WTA: «Дело рассматривал независимый арбитр, и оснований для отмены решения нет. Мы уважаем судебный процесс и не будем давать дальнейшие комментарии, пока дело находится на рассмотрении».

Какой допинг самый популярный в теннисе? Исследование Спортса

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ubitennis.net
"WTA не предупредила спортсменов о риске зараженного мяса в Боготе"
А должна была?)
Пусть к тем, кто ей это мясо продал подаёт тогда уж... Сомневаюсь, однако, что такие деньги у них есть.
У меня таки вопрос к цифре. У кого-то есть уверенность, что она смогла бы заработать эти деньги на корте за период отстранения?
У меня есть уверенность, правда в обратном. Та же Рыбакина в 2025-ом заработала меньше десятки призовых, Швёнтек 10 с небольшим. Причём эта дама, надо понимать, в в период отстранения на тренеров и перелёты не тратилась, только если на адвокатов.
Не понимаю, на что она надеется: незнание не освобождает от ответственности. Хороший такой способ заработка получается: жрёшь допинг -> жалуешься, что не предупредили -> получаешь, почти столько, сколько Штеффи Граф за карьеру (понимаю, что время другое, но, блин!)
увереннность, что — нет
Где иск Рыбакиной и Вукова?
Это похоже на то, как подают иск к Макдаку за отсутствие надписи "Горячий кофе" на стаканчике. Такая же степень бредовости.
Потому шансы на успех неплохие.
В отличие от иска к МакДоналдсу, WTA к мясу никакого отношения не имеет.
Это был тот же самый независимый арбитр, что рассматривал дело Синнера?
