Мур, отстраненная за нандролон на 4 года, подала иск на 20 млн долларов против WTA

Бывшая 145-я ракетка мира Тара Мур подала в суд на WTA .

Британка была временно отстранена в мае 2022-го за анаболические стероиды болденон и нандролон, обнаруженные в пробе, сданной во время турнира в Боготе. В декабре 2023-го Мур оправдали, постановив, что препараты попали в организм через загрязненное мясо. Однако в июле 2025 года ее вновь отстранили на четыре года после апелляции Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA ).

В иске говорится, что WTA не предупредила спортсменов о риске зараженного мяса в Боготе, что и привело к положительной пробе в мае 2022-го. На других турнирах подобные предупреждения публиковались.

Также утверждается, что первоначальное оправдательное решение было неправомерно отменено Спортивным арбитражным судом (CAS ), применившим некорректные правовые стандарты. В общей сложности теннисистка требует компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

О судебном процессе высказался адвокат британки Дэниел Вайсс: «Мур стала жертвой дважды: сначала халатности WTA, а затем глубоко несовершенной антидопинговой системы, которая исходила из презумпции ее вины без каких-либо доказательств. Мы лишь просим суд обеспечить Таре то, что ей всегда обещали, – справедливое разбирательство на основе доказательств».

Также комментарий дала WTA: «Дело рассматривал независимый арбитр, и оснований для отмены решения нет. Мы уважаем судебный процесс и не будем давать дальнейшие комментарии, пока дело находится на рассмотрении».

