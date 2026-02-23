Александр Зверев: «Хочу, чтобы однажды теннисист с диабетом выиграл «Шлем». Надеюсь, я стану этим игроком»

Александр Зверев: хочу, чтобы однажды теннисист с диабетом выиграл ТБШ.

Четвертая ракетка мира Александр Зверев рассказал о трудностях, с которыми сталкивался из-за диабета.

«Мне повезло. Когда моей маме сказали, что человек с диабетом не может быть спортсменом, я доказал врачам, что способен выступать на высочайшем уровне. Хочу, чтобы однажды теннисист с диабетом выиграл «Шлем». Надеюсь, я стану этим игроком.

Было очень тяжело, но именно эта ситуация заставила меня еще больше ценить теннис. Через все это нужно было пройти, и теперь я смотрю на многое иначе.

Болезнь не делает меня тем, кто я есть. Я не позволил ей управлять жизнью и рано повзрослел. Не позволяйте никому говорить, что вы чего-то не можете. Не позволяйте болезни вас ограничивать. После травмы в Париже в 2024 году я начал задумываться о развитии своего фонда и о том, чтобы делиться своим опытом с теми, кто живет с этим заболеванием».

