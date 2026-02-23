  • Спортс
  • Александр Зверев: «Хочу, чтобы однажды теннисист с диабетом выиграл «Шлем». Надеюсь, я стану этим игроком»
16

Александр Зверев: «Хочу, чтобы однажды теннисист с диабетом выиграл «Шлем». Надеюсь, я стану этим игроком»

Четвертая ракетка мира Александр Зверев рассказал о трудностях, с которыми сталкивался из-за диабета.

«Мне повезло. Когда моей маме сказали, что человек с диабетом не может быть спортсменом, я доказал врачам, что способен выступать на высочайшем уровне. Хочу, чтобы однажды теннисист с диабетом выиграл «Шлем». Надеюсь, я стану этим игроком.

Было очень тяжело, но именно эта ситуация заставила меня еще больше ценить теннис. Через все это нужно было пройти, и теперь я смотрю на многое иначе.

Болезнь не делает меня тем, кто я есть. Я не позволил ей управлять жизнью и рано повзрослел. Не позволяйте никому говорить, что вы чего-то не можете. Не позволяйте болезни вас ограничивать. После травмы в Париже в 2024 году я начал задумываться о развитии своего фонда и о том, чтобы делиться своим опытом с теми, кто живет с этим заболеванием».

Ирина Зверева: «Саша заболел диабетом очень рано – в четыре года. Тогда мы вставали каждую ночь, чтобы проверить сахар»

Фото дня. Убитые кроссовки Зверева – символ жестокости тенниса и разбитых надежд

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: abiertomexicanodetenis.com
16 комментариев
Ну мотивация есть, это радует. Осталось всего-навсего выиграть этот самый шлем.
На последнем шлеме в Австралии был хороший шанс, Саша, но ты его упустил.
Если бы подал на матч с Алькарасом, то вполне возможно, у тебя уже и был бы шлем !)
Ответ Tango442
Если бы подал на матч с Алькарасом, то вполне возможно, у тебя уже и был бы шлем !)
А если бы у бабки был воооот такой...
Ответ Tango442
Если бы подал на матч с Алькарасом, то вполне возможно, у тебя уже и был бы шлем !)
Конечно же нет. Джокович бы таком случае 25 шлем в жизнь бы не упустил.
чуть подправлю: "Хочу, чтобы однажды теннисист с диабетом, зелёными глазами и именем великого македонского полководца выиграл «Шлем». И мне совершенно не важно, кто бы это ни был, главное, чтобы в течение ближайших 3-4 лет."
как насчет фонда помощи жертвам домашнего насилия?
а я бы хотел, что бы те у кого есть абсолютно все данные для победы на шлеме, взяли и победили, а не чокерили в решающие моменты. И Зверева это тоже касается. Дело в менталке , диабет к дрожащим рукам на брейк поинтах не имеет отношения
Ответ Vadim Vadim_1116553755
а я бы хотел, что бы те у кого есть абсолютно все данные для победы на шлеме, взяли и победили, а не чокерили в решающие моменты. И Зверева это тоже касается. Дело в менталке , диабет к дрожащим рукам на брейк поинтах не имеет отношения
Может быть у него из за этого диабета и закончились силы на пятом часу игры? Именно когда он подавал на матч
Ответ lanesrA14
Может быть у него из за этого диабета и закончились силы на пятом часу игры? Именно когда он подавал на матч
У Зверева подозрительно часто заканчиваются силы, когда надо просто взять своё в матчах, где до титула остаётся один шаг.
таким же страдал, например Бердых
