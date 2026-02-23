Дрэйпер о том, что пропустил шесть месяцев из-за травмы: «Я стал гораздо лучше понимать ценность своего тела»

Дрэйпер рассказал о возвращении на корт после травмы.

15-я ракетка мира Джек Дрэйпер рассказал, как травма изменила его подход к жизни и соревнованиям.

Британец не сыграл ни одного одиночного турнира после US Open -2025 из-за травмы левой руки. Сегодня он поборется с Кентеном Алисом в первом круге пятисотника в Дубае.

«Честно говоря, сложно перейти от постоянного бешеного темпа, побед и поражений, постоянной адреналиновой нагрузки, к нормальному ритму, в котором все идет гораздо медленнее.

Но я использовал это время. Я старался быть благодарным за возможность быть с семьей и дома, но при этом это был процесс возвращения на корт, и я рад, что снова здесь.

Это самая тяжелая травма, которую я получал. Это не разрыв подколенного сухожилия или пресса, когда ты знаешь – пройдет две-три недели, и все будет хорошо. Здесь процесс занимает месяцы, и часто с минимальными результатами. Поэтому сложно оставаться позитивным и продолжать двигаться вперед.

Думаю, мои привычки вне корта немного изменились. Я стараюсь больше спать и лучше восстанавливаться. Я стал гораздо лучше понимать ценность своего тела. Думаю, я научился немного успокаиваться и понимать, что не обязательно постоянно работать безумно усердно. Это марафон, а не спринт».

Секреты долголетия Новака Джоковича