Дрэйпер о Джоковиче: «Для меня он величайший теннисист всех времен»
15-я ракетка мира Джек Дрэйпер рассказал о своем отношении к Новаку Джоковичу.
«Уже ничего не удивляет в Джоковиче. Для меня он величайший теннисист всех времен. Новак – пример долголетия и настоящего величия для всех.
Меня вдохновляет тот факт, что на Australian Open он становился чемпионом, наверное, раз десять? И сейчас он сыграл в своем 11-м финале. Для меня и для многих других игроков он настоящий источник вдохновения. Это игрок, на которого мы равняемся и к которому стремимся».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: thenationalnews.com
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
База
О как, и это бриташка. То есть, не Эндюляй, не Роджер, а Новак. Седрик, разберись!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем