Дрэйпер о Джоковиче: «Для меня он величайший теннисист всех времен»

15-я ракетка мира Джек Дрэйпер рассказал о своем отношении к Новаку Джоковичу .

«Уже ничего не удивляет в Джоковиче. Для меня он величайший теннисист всех времен. Новак – пример долголетия и настоящего величия для всех.

Меня вдохновляет тот факт, что на Australian Open он становился чемпионом, наверное, раз десять? И сейчас он сыграл в своем 11-м финале. Для меня и для многих других игроков он настоящий источник вдохновения. Это игрок, на которого мы равняемся и к которому стремимся».

Секреты долголетия Новака Джоковича