Гахов показал мячи Dunlop после 15 минут тренировки: «Даже они превратились в 💩»

253-я ракетка мира Иван Гахов оценил качество мячей Dunlop. На этой неделе россиянин выступит на «Челленджере» в Лугано.

«15 минут разминки. Раньше Dunlop были лучшими мячами, но даже они превратились за последние годы в 💩», – подписал фото Гахов.

Евгений Донской ответил на этот пост: «По сравнению с другими мне все равно эти больше нравятся. А ты бы какие выбрал?»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Гахова
Качественные мячи сейчас вообще остались ещë? Эти дунлопы везде пихают и все на них жалуются.
RS долговечные, но жёстче. А чтобы и мягкие и долговечные. Может быть TF x-one.
Как бы теперь ещë намекнуть ATP и WTA, чтобы они начали использовать не распиаренный дунлоп, а, например, TF x-one? К слову, на вот этой вот весенней американской серии они вообще каким-то дерьмищем играют вроде как, уже забыл, как называется.
Чего они к мячам привязались? Можно подумать материалы сильно изменились....
Это скорее струны и корт поменялись.
Струны небось перестали делать гладкими для лучшего "контроля" и корты делают абразивными для замедления игры и, чтобы игроки не подскальзывались... вот мячи и страдают теперь сильнее чем раньше.
Я могу предложить обмакивать ворс в клей при производстве и мячи не будут пушиться совсем....но сами же игроки не будут такими играть )))
Ну это ещё не так страшно выглядит, так те, что показывали ранее через те же 15 минут тренировки, если не меньше
Рекомендуем