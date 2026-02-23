Гахов показал мячи Dunlop после 15 минут тренировки: «Даже они превратились в 💩»
253-я ракетка мира Иван Гахов оценил качество мячей Dunlop. На этой неделе россиянин выступит на «Челленджере» в Лугано.
«15 минут разминки. Раньше Dunlop были лучшими мячами, но даже они превратились за последние годы в 💩», – подписал фото Гахов.
Евгений Донской ответил на этот пост: «По сравнению с другими мне все равно эти больше нравятся. А ты бы какие выбрал?»
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Гахова
Это скорее струны и корт поменялись.
Струны небось перестали делать гладкими для лучшего "контроля" и корты делают абразивными для замедления игры и, чтобы игроки не подскальзывались... вот мячи и страдают теперь сильнее чем раньше.
Я могу предложить обмакивать ворс в клей при производстве и мячи не будут пушиться совсем....но сами же игроки не будут такими играть )))