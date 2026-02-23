Гахов показал мячи Dunlop после 15 минут тренировки: «Даже они превратились в 💩»

253-я ракетка мира Иван Гахов оценил качество мячей Dunlop. На этой неделе россиянин выступит на «Челленджере» в Лугано.

«15 минут разминки. Раньше Dunlop были лучшими мячами, но даже они превратились за последние годы в 💩», – подписал фото Гахов.

Евгений Донской ответил на этот пост: «По сравнению с другими мне все равно эти больше нравятся. А ты бы какие выбрал?»