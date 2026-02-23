Кузнецова о Курниковой: «Люди часто недооценивают ее вклад в медийность тенниса🤔»

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поделилась воспоминаниями об общении с Анной Курниковой .

«Увидела на просторах интернета видео Ани Курниковой. Как же такой личности не хватает в современном теннисе, какая же она красивая 😍. Мне кажется, люди часто недооценивают ее вклад в медийность тенниса 🤔.

Конечно, вспоминаю истории из юности. Мне было 16 лет, мы приехали на Orange Ball, и тогда капитан Евгения Александровна Манюкова , видимо, общавшаяся с Аней, пригласила нас в дом к Курниковой, представляете? Мы из России, увидев ее дом и как она живет, восприняли это как стимул работать еще больше. Хотя внутри, конечно, казалось это все недостижимо. Тем не менее, было очень приятно 😊.

Впервые с Аней я играла в Польше, прошла квалификацию, и нас поставили на Центральный корт – моя первая большая арена в жизни. Никогда это не забуду: перед выходом на корт мне показалось, что там целый футбольный стадион и что площадки перепутали. Я разворачивалась и не хотела выходить, меня буквально вытолкнули на корт. Я вела 5:2 в решающем сете, и Аня снялась из-за травмы плеча 🥲.

В будущем уже, конечно, виделись. Последние разы, когда я была в Майами, Аня приглашала в гости. Я познакомилась с Энрике [Иглесиасом]. У нее прекрасная семья, сейчас воспитывают четырех детей. Общаться, видеть ее историю, понимать, как она через теннис перешла в другую медийную составляющую – это безумно ценно. Аня остается у всех на слуху и как отличная теннисистка, и как супруга Энрике, помогающая ему в менеджменте, и как яркая личность – это, конечно, очень круто. Пост нахлынувшей ностальгии😌», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

