Кузнецова о Курниковой: «Люди часто недооценивают ее вклад в медийность тенниса🤔»

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поделилась воспоминаниями об общении с Анной Курниковой.

«Увидела на просторах интернета видео Ани Курниковой. Как же такой личности не хватает в современном теннисе, какая же она красивая 😍. Мне кажется, люди часто недооценивают ее вклад в медийность тенниса 🤔.

Конечно, вспоминаю истории из юности. Мне было 16 лет, мы приехали на Orange Ball, и тогда капитан Евгения Александровна Манюкова, видимо, общавшаяся с Аней, пригласила нас в дом к Курниковой, представляете? Мы из России, увидев ее дом и как она живет, восприняли это как стимул работать еще больше. Хотя внутри, конечно, казалось это все недостижимо. Тем не менее, было очень приятно 😊.

Впервые с Аней я играла в Польше, прошла квалификацию, и нас поставили на Центральный корт – моя первая большая арена в жизни. Никогда это не забуду: перед выходом на корт мне показалось, что там целый футбольный стадион и что площадки перепутали. Я разворачивалась и не хотела выходить, меня буквально вытолкнули на корт. Я вела 5:2 в решающем сете, и Аня снялась из-за травмы плеча 🥲.

В будущем уже, конечно, виделись. Последние разы, когда я была в Майами, Аня приглашала в гости. Я познакомилась с Энрике [Иглесиасом]. У нее прекрасная семья, сейчас воспитывают четырех детей. Общаться, видеть ее историю, понимать, как она через теннис перешла в другую медийную составляющую – это безумно ценно. Аня остается у всех на слуху и как отличная теннисистка, и как супруга Энрике, помогающая ему в менеджменте, и как яркая личность – это, конечно, очень круто. Пост нахлынувшей ностальгии😌», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

У Курниковой – четвертый ребенок! В 44 года

Курникову и ее огромный бриллиант вспомнили в соцсетях – 2 млн просмотров за сутки

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
Курникова входит в пул игроков изменивших теннис, так что не понимаю кто её недооценивает. Она огромное количество людей и инвестиций привела в женский теннис. То, что женщины в теннисе сегодня получают огромные деньги при посредственных достижениях, это её заслуга. На неё молиться нужно, как на икону.
Кто бы они были без Клеопатры, вот кто недооценен..
