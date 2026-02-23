22-летний Алькарас проводит 60-ю неделю на вершине рейтинга. Это 13-й результат в истории
Карлос Алькарас проводит 60-ю неделю на первом месте рейтинга ATP. Он занимает 13-е место в истории по этому показателю. 12-я строчка принадлежит Яннику Синнеру – 66 недель.
Кроме того, 22-летний испанец стал вторым самым молодым игроком, достигшим этой отметки. Моложе был только Ллейтон Хьюитт – 21 год и 10 месяцев.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis.com
Алькарас талантище ))))