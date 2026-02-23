Организаторы не планируют отменять турнир в Акапулько из-за беспорядков в стране
Организаторы ATP 500 в Акапулько не рассматривают вопрос об отмене турнира из-за беспорядков.
Вчера в Мексике был ликвидирован глава наркокартеля Немесио Осегера Сервантес, более известный как Эль Менчо. Это событие вызвало резкую реакцию со стороны преступных группировок и привело к всплеску насилия в нескольких штатах страны, включая курортные регионы.
«Заявляем, что распространяемое в некоторых изданиях и социальных сетях сообщение о якобы отмене турнира по соображениям безопасности не соответствует действительности.
Турнир не публиковал никаких уведомлений об отмене. Соревнование пройдет в соответствии с расписанием, операционная деятельность осуществляется в штатном режиме.
Мы находимся в постоянной координации и взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными властями в рамках установленных протоколов безопасности.
Просим представителей медиа, спонсоров и болельщиков проверять любую информацию исключительно через официальные источники», – написали организаторы турнира в Акапулько в соцсети.
Также на этой неделе пройдет WTA 500 в Мериде.
