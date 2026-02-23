Рейтинг WTA. Андреева опустилась на восьмое место, Кудерметова выпала из топ-50, Эала прибавила 16 строчек
Опубликован обновленный рейтинг WTA.
Прошлогодняя чемпионка тысячника в Дубае Мирра Андреева уступила в 1/4 финала и опустилась на восьмую строчку.
Вероника Кудерметова не выступает со старта сезона и покинула топ-50.
Александра Эала и Антония Ружич прибавили 16 позиций.
Положение на 23 февраля 2026
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|10675
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7588
|3 (3)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|7253
|4 (4)
|Коко Гауфф (США)
|6803
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|6768
|6 (6)
|Аманда Анисимова (США)
|6070
|7 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4047
|8 (7)
|Мирра Андреева (Россия)
|4001
|9 (9)
|Элина Свитолина (Украина)
|3845
|10 (10)
|Виктория Мбоко (Канада)
|3214
|11 (12)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2918
|12 (13)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2898
|13 (11)
|Каролина Мухова (Чехия)
|2668
|18 (20)
|Ива Йович (США)
|2095
|19 (18)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2050
|21 (21)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1953
|23 (23)
|Анна Калинская (Россия)
|1813
|31 (47)
|Александра Эала (Филиппины)
|1432
|36 (46)
|Джанис Тьен (Индонезия)
|1341
|51 (67)
|Антония Ружич (Хорватия)
|1130
|54 (49)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1184
|76 (74)
|Оксана Селехметьева (Россия)
|878
|84 (83)
|Анна Блинкова (Россия)
|848
|85 (70)
|Паула Бадоса (Испания)
|846
|88 (104)
|Анастасия Захарова (Россия)
|819
|112 (110)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|716
|125 (131)
|Алина Корнеева (Россия)
|628
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Смена турниров и результаты
Победа в Оэйраше: С 7 по 15 февраля 2026 года Корнеева выступала на турнире Oeiras 1 Jamor Indoor, где стала победительницей, обыграв в финале Дарью Видманову со счетом 7:5, 6:1.
Второй турнир в Оэйраше: На следующей неделе (с 14 по 22 февраля) в Оэйраше проходил второй аналогичный турнир (Oeiras 2), победу в котором в итоге одержала Дарья Снигур.
Выбор в пользу Ле-Сабль: Вместо того чтобы остаться в Португалии, Корнеева отправилась на турнир серии WTA 125 во Францию, который проходил в те же даты (с 16 по 22 февраля). Турниры серии WTA 125 (так называемые «челленджеры») обычно предлагают больше рейтинговых очков и более высокий призовой фонд, чем стандартные турниры ITF той же категории.