Рейтинг WTA. Андреева опустилась на восьмое место, Кудерметова выпала из топ-50, Эала прибавила 16 строчек

9

Опубликован обновленный рейтинг WTA.

Прошлогодняя чемпионка тысячника в Дубае Мирра Андреева уступила в 1/4 финала и опустилась на восьмую строчку.

Вероника Кудерметова не выступает со старта сезона и покинула топ-50.

Александра Эала и Антония Ружич прибавили 16 позиций.

PIF WTA Rankings

Положение на 23 февраля 2026

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 10675
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7588
3 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 7253
4 (4) Коко Гауфф (США) 6803
5 (5) Джессика Пегула (США) 6768
6 (6) Аманда Анисимова (США) 6070
7 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4047
8 (7) Мирра Андреева (Россия) 4001
9 (9) Элина Свитолина (Украина) 3845
10 (10) Виктория Мбоко (Канада) 3214
11 (12) Екатерина Александрова (Россия) 2918
12 (13) Белинда Бенчич (Швейцария) 2898
13 (11) Каролина Мухова (Чехия) 2668
18 (20) Ива Йович (США) 2095
19 (18) Людмила Самсонова (Россия) 2050
21 (21) Диана Шнайдер (Россия) 1953
23 (23) Анна Калинская (Россия) 1813
31 (47) Александра Эала (Филиппины) 1432
36 (46) Джанис Тьен (Индонезия) 1341
51 (67) Антония Ружич (Хорватия) 1130
54 (49) Вероника Кудерметова (Россия) 1184
76 (74) Оксана Селехметьева (Россия) 878
84 (83) Анна Блинкова (Россия) 848
85 (70) Паула Бадоса (Испания) 846
88 (104) Анастасия Захарова (Россия) 819
112 (110) Анастасия Павлюченкова (Россия) 716
125 (131) Алина Корнеева (Россия) 628
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Топ5 конечно дико в отрыв ушли. Другая лига.
Синья Краус(Австрия) вошла в Топ-100,Эшлин Крюгер(США) и Моюка Утидзима(Япония) покинули первую сотню рейтинга.
По этому рейтингу непонятно расположение Муховой, которая с 3058 оч. находится ниже Александровой и Бенчич, у которых соответственно 2918 и 2898. Здесь, либо места перепутаны, либо очки не правильно подсчитаны.
Зачем Корнеева переехала в Ле Сабль, хотя могла сыграть второй турнир подряд в Оэйраше?
Алина Корнеева переехала в Ле-Сабль-д’Олон (Франция) после победы на первом турнире в Оэйраше (Португалия), чтобы принять участие в соревновании более высокого уровня — WTA 125 Open Arena Les Sables d’Olonne.
Смена турниров и результаты
Победа в Оэйраше: С 7 по 15 февраля 2026 года Корнеева выступала на турнире Oeiras 1 Jamor Indoor, где стала победительницей, обыграв в финале Дарью Видманову со счетом 7:5, 6:1.
Второй турнир в Оэйраше: На следующей неделе (с 14 по 22 февраля) в Оэйраше проходил второй аналогичный турнир (Oeiras 2), победу в котором в итоге одержала Дарья Снигур.
Выбор в пользу Ле-Сабль: Вместо того чтобы остаться в Португалии, Корнеева отправилась на турнир серии WTA 125 во Францию, который проходил в те же даты (с 16 по 22 февраля). Турниры серии WTA 125 (так называемые «челленджеры») обычно предлагают больше рейтинговых очков и более высокий призовой фонд, чем стандартные турниры ITF той же категории.
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Алина Корнеева переехала в Ле-Сабль-д’Олон (Франция) после победы на первом турнире в Оэйраше (Португалия), чтобы принять участие в соревновании более высокого уровня — WTA 125 Open Arena Les Sables d’Olonne. Смена турниров и результаты Победа в Оэйраше: С 7 по 15 февраля 2026 года Корнеева выступала на турнире Oeiras 1 Jamor Indoor, где стала победительницей, обыграв в финале Дарью Видманову со счетом 7:5, 6:1. Второй турнир в Оэйраше: На следующей неделе (с 14 по 22 февраля) в Оэйраше проходил второй аналогичный турнир (Oeiras 2), победу в котором в итоге одержала Дарья Снигур. Выбор в пользу Ле-Сабль: Вместо того чтобы остаться в Португалии, Корнеева отправилась на турнир серии WTA 125 во Францию, который проходил в те же даты (с 16 по 22 февраля). Турниры серии WTA 125 (так называемые «челленджеры») обычно предлагают больше рейтинговых очков и более высокий призовой фонд, чем стандартные турниры ITF той же категории.
Оэйраш-2, Оэйраш-1 и Ле Сабль -- одинаковые турниры WTA 125. Можно было из Оэйраша никуда не переезжать, а играть второй турнир там же.
Ответ goodloser
Оэйраш-2, Оэйраш-1 и Ле Сабль -- одинаковые турниры WTA 125. Можно было из Оэйраша никуда не переезжать, а играть второй турнир там же.
Благодарю за информацию.
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Google пишет.
Чушь пишет.
