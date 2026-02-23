Рейтинг WTA. Андреева опустилась на восьмое место, Кудерметова выпала из топ-50, Эала прибавила 16 строчек

Опубликован обновленный рейтинг WTA.

Прошлогодняя чемпионка тысячника в Дубае Мирра Андреева уступила в 1/4 финала и опустилась на восьмую строчку.

Вероника Кудерметова не выступает со старта сезона и покинула топ-50.

Александра Эала и Антония Ружич прибавили 16 позиций.

PIF WTA Rankings

Положение на 23 февраля 2026