Рейтинг ATP. Рублев опустился на 18-ю строчку, Меньшик обновил личный рекорд
Опубликован обновленный рейтинг ATP .
Андрей Рублев не защитил титул в Дохе и опустился на четыре позиции, Карен Хачанов поднялся на 16-ю строчку.
Якуб Меньшик выбил Янника Синнера, дошел до полуфинала и впервые занял 13-е место.
Положение на 23 февраля 2026
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|13550
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|10400
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|5280
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|4555
|5 (5)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|4405
|6 (6)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|4250
|7 (8)
|Тэйлор Фриц (США)
|4220
|8 (7)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|4080
|9 (9)
|Бен Шелтон (США)
|4050
|10 (10)
|Александр Бублик (Казахстан)
|3405
|11 (11)
|Даниил Медведев (Россия)
|2960
|13 (16)
|Якуб Меньшик (Чехия)
|2595
|15 (12)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|2460
|16 (17)
|Карен Хачанов (Россия)
|2450
|18 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|2210
|33 (51)
|Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
|1470
|34 (40)
|Артур Фис (Франция)
|1904
|40 (50)
|Себастьян Корда (США)
|1220
|42 (68)
|Алехандро Табило (Чили)
|1113
|52 (32)
|Себастьян Баес (Аргентина)
|1005
|65 (87)
|Вит Копршива (Чехия)
|848
|66 (91)
|Игнасио Бусе (Перу)
|848
|78 (52)
|Александр Мюллер (Франция)
|715
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
9 комментариев
Страано что Андрей упал, я думал Даня упадёт , с такой игрой он скоро будет в 3й десятке, ибо молодёж его обгонит за счет свежести, а он не способен зародить в себе качества ветерана, главным из которых является психологическая устойчивость
Дане практически нечего защищать до американских мастерсов (вроде 1/2 Майами), так что он сильно и не упал но и роста нет
Андрей 300 очков не защитил в Дохе.
Почти одинаковые очки у группы догоняющих и все они в три раза слабее первой строчки. Главное, чтобы не как с Моникой Селеш
Надеетесь?
