Рейтинг ATP. Рублев опустился на 18-ю строчку, Меньшик обновил личный рекорд

Опубликован обновленный рейтинг ATP .

Андрей Рублев не защитил титул в Дохе и опустился на четыре позиции, Карен Хачанов поднялся на 16-ю строчку.

Якуб Меньшик выбил Янника Синнера, дошел до полуфинала и впервые занял 13-е место.

PIF ATP Rankings

Положение на 23 февраля 2026