Рейтинг ATP. Рублев опустился на 18-ю строчку, Меньшик обновил личный рекорд

Опубликован обновленный рейтинг ATP .

Андрей Рублев не защитил титул в Дохе и опустился на четыре позиции, Карен Хачанов поднялся на 16-ю строчку.

Якуб Меньшик выбил Янника Синнера, дошел до полуфинала и впервые занял 13-е место.

PIF ATP Rankings

Положение на 23 февраля 2026

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 13550
2 (2) Янник Синнер (Италия) 10400
3 (3) Новак Джокович (Сербия) 5280
4 (4) Александр Зверев (Германия) 4555
5 (5) Лоренцо Музетти (Италия) 4405
6 (6) Алекс де Минаур (Австралия) 4250
7 (8) Тэйлор Фриц (США) 4220
8 (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4080
9 (9) Бен Шелтон (США) 4050
10 (10) Александр Бублик (Казахстан) 3405
11 (11) Даниил Медведев (Россия) 2960
13 (16) Якуб Меньшик (Чехия) 2595
15 (12) Джек Дрэйпер (Великобритания) 2460
16 (17) Карен Хачанов (Россия) 2450
18 (14) Андрей Рублев (Россия) 2210
33 (51) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 1470
34 (40) Артур Фис (Франция) 1904
40 (50) Себастьян Корда (США) 1220
42 (68) Алехандро Табило (Чили) 1113
52 (32) Себастьян Баес (Аргентина) 1005
65 (87) Вит Копршива (Чехия) 848
66 (91) Игнасио Бусе (Перу) 848
78 (52) Александр Мюллер (Франция) 715
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
9 комментариев
Страано что Андрей упал, я думал Даня упадёт , с такой игрой он скоро будет в 3й десятке, ибо молодёж его обгонит за счет свежести, а он не способен зародить в себе качества ветерана, главным из которых является психологическая устойчивость
Ответ Ильнар С
Страано что Андрей упал, я думал Даня упадёт , с такой игрой он скоро будет в 3й десятке, ибо молодёж его обгонит за счет свежести, а он не способен зародить в себе качества ветерана, главным из которых является психологическая устойчивость
Дане практически нечего защищать до американских мастерсов (вроде 1/2 Майами), так что он сильно и не упал но и роста нет
Ответ Ильнар С
Страано что Андрей упал, я думал Даня упадёт , с такой игрой он скоро будет в 3й десятке, ибо молодёж его обгонит за счет свежести, а он не способен зародить в себе качества ветерана, главным из которых является психологическая устойчивость
Андрей 300 очков не защитил в Дохе.
Почти одинаковые очки у группы догоняющих и все они в три раза слабее первой строчки. Главное, чтобы не как с Моникой Селеш
Ответ на тайбрейке один мяч
Почти одинаковые очки у группы догоняющих и все они в три раза слабее первой строчки. Главное, чтобы не как с Моникой Селеш
Надеетесь?
